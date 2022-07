Mercedes heeft in de afgelopen weken goede progressie geboekt met de W13. Volgens George Russell kan de regerend constructeurskampioen langzaam maar zeker gaan denken aan overwinningen. Bovendien verwacht hij dat de geleerde lessen en het harde werk van de voorbije maanden in de toekomst waardevol zal blijken.

“Ik geloof er echt in dat we in de tweede helft van het seizoen meedoen in de strijd om de zeges”, antwoordt de Brit als Motorsport.com hem vraagt of dit seizoen overeenkomt met 2009, toen Lewis Hamilton en McLaren een matige wagen om wisten te toveren tot een racewinnaar. “Op dit moment boeken we gigantisch veel vooruitgang. En als team hebben we heel veel om optimistisch over te zijn. Er was binnen het team altijd al veel motivatie en vuur om het gat te dichten. Nu we dat binnen handbereik hebben, is er alleen nog maar meer motivatie. De problemen die we dit jaar hebben doorstaan, betalen zich volgend jaar waarschijnlijk uit want de andere teams hebben deze problemen niet gehad. En zij trappen later in het ontwikkelingsproces misschien wel in deze valstrikken. Dus ja, we hebben heel veel om positief over te zijn.”

Hoewel het tot op heden een pittig seizoen is geweest voor een team dat gewend is om te strijden om de hoofdprijzen, erkent Russell dat er veel lessen getrokken kunnen worden uit de tegenslagen: “Ja, absoluut. Het leven is altijd gemakkelijker als alles soepel verloopt. Als je wint, maak je je geen zorgen om kleine details, iedereen denkt dat alles geweldig is. Zelfs de jongens bij Williams zeiden dat over 2014. In kwalificaties reden ze in Q1 niet eens met vol motorvermogen, gewoon om de motor te sparen, en ze gingen makkelijk door. Ook al maakte je een kleine fout, je zat er toch wel bij. Nu hebben we het gevoel dat we echt alles moeten benutten om binnen vier tienden van de jongens aan de kop te kunnen staan. Dat maakt ons als team absoluut sterker. Aan de andere kant hebben Ferrari en Red Bull dit de afgelopen acht jaar al meegemaakt. Het werkt dus twee kanten op.”

