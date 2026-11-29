Formule 1 GP van Qatar

George Russell zet vraagtekens bij uitblijven VSC na brokstukken-drama in Qatar

George Russell bleef achter met spijt over opnieuw een kostbare ronde van pech die hem een kans kostte om de Grand Prix van Qatar in de Formule 1 te winnen

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 29 nov 2026, 18:22

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Het pechseizoen 2026 van George Russell kreeg een vervolg: schade aan zijn auto voorkwam dat hij zijn pole in Qatar kon omzetten in een zege, terwijl wereldkampioen en teamgenoot Kimi Antonelli zijn tiende overwinning van het seizoen pakte.

Vanaf pole hield Russell Antonelli bij de start achter zich, maar in ronde 2 was hij de eerste coureur die zich een weg moest banen door een veld met brokstukken van polystyreen. Die waren daar terechtgekomen na een wilde uitstap naast de baan van Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad bij de start.

De brokstukken zorgden voor flinke schade aan de vloer van Russells W17, waardoor hij kwetsbaar werd voor Antonelli. Uiteindelijk viel hij terug achter zijn teamgenoot door een langere pitstop, waarbij werd geprobeerd enkele vastzittende stukken te verwijderen.

Russell finishte uiteindelijk als tweede, zij het op 31 seconden van zijn teamgenoot. Het was opnieuw een geval van pech in een seizoen waarin, naast de sterkere vorm van Antonelli, veel tegenslag een rol speelde in het ontsporen van zijn titelkansen.

"Zet maar op de lijst", haalde Russell na afloop met een wrange glimlach zijn schouders op. "Het vat dit jaar eigenlijk wel samen. Toen ik de bocht om kwam en overal brokstukken zag liggen, vond ik dat behoorlijk onacceptabel."

"Zodra ik het raakte, wist ik dat het een harde klap was en dat er iets niet goed zat. Ik heb net de vloer gezien, dus dat is natuurlijk heel jammer. Ik ben nog altijd blij dat ik op het podium sta, maar zo had het niet moeten gaan."

George Russell inspecteert de schade aan zijn Mercedes, veroorzaakt door brokstukken

Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Russell vroeg zich af waarom de wedstrijdleiding niet meteen een virtual safety car had ingezet om de brokstukken op te ruimen. Pas in ronde 11 kwam er een neutralisatie. "Het was letterlijk de eerste ronde waarin ik door bocht 2 kwam, en daar lag overal rommel", vervolgde hij. "Daarna lag er in bocht 3 nog veel meer, dus ik kon niet geloven dat er niet op z'n minst een VSC kwam. Maar eerlijk gezegd is dat mijn jaar. Kimi heeft het geweldig gedaan."

In de slotronden bood Antonelli via de boordradio aan om van positie te wisselen, maar Russell lag al meer dan 20 seconden achter en verloor nog meer tijd. Mercedes liet de race daarom verlopen zoals die verliep, nadat het team het duo in ronde 4 al had opgedragen om niet meer zo agressief met elkaar te racen.

Russell, die nog altijd strijdt om de derde plaats in het rijderskampioenschap, zegt dat hij een cadeautje hoe dan ook niet had aangenomen. "Nee", antwoordde hij toen hem daarnaar werd gevraagd. "Maar op dit punt in het seizoen, met een een-twee, het is alweer een tijd geleden dat we samen op het podium stonden, dus dat is alles wat ik kan zeggen."

"Ik kijk uit naar oudejaarsavond, zodat we dit jaar achter ons kunnen laten."

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