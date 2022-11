Russell wint enerverende sprintrace F1 Brazilië, Verstappen vierde

In Brazilië stond de derde en laatste sprintrace van het jaar op het programma, nadat eerder dit seizoen ook de weekenden in Imola en Oostenrijk volgens het alternatieve format werden afgewerkt. De kwalificatie werd dus op vrijdag verreden en daarin was het zeer verrassend Haas F1-coureur Kevin Magnussen die de pole-position scoorde door de beste tijd te rijden alvorens er een rode vlag werd uitgehangen en er zich een bui aandiende. Max Verstappen had de tweede tijd gereden en nam zaterdag dus naast de Deen op de eerste startrij plaats. Daarachter vingen George Russell en Lando Norris de 24 ronden tellende sprint als derde en vierde aan.

Magnussen staat bekend om zijn verdedigende kwaliteiten maar de polesitter wachtte dit keer een wel heel lastige taak, gezien al het geweld dat achter hem stond op de grid. De coureur uit Roskilde had niettemin een goede start en bleef Verstappen, die samen met Nicholas Latifi de enige was die niet voor de soft maar voor de medium band had gekozen, voor op weg naar de eerste bocht. Twee ronden reed hij uiteindelijk aan de leiding, alvorens Verstappen hem vrij eenvoudig bij de eerste bocht verschalkte. Ook tegen de coureurs die daarna bij hem aanklopten, had de Deen weinig in te brengen en hij besloot de zaterdagse race als achtste.

Verstappen leek aanvankelijk zonder veel problemen aan kop te gaan op het Autodromo Jose Carlos Pace. Op de helft van de race voerde George Russell de druk echter op bij de tweevoudig wereldkampioen, die begon te worstelen met zijn banden. Meerdere malen zette de Brit zijn Mercedes naast de Red Bull, maar de Nederlander slaagde er herhaaldelijk in om de coureur uit King’s Lynn nog net achter zich te houden. Na drie ronden was er echter geen houden meer aan en moest Verstappen toezien hoe Russell voor hem kwam.

En daar bleef het niet bij voor Verstappen. Bij het ingaan van de negentiende ronde knokte ook Carlos Sainz zich langs de Red Bull-rijder. De Spanjaard deed dit op vrij agressieve wijze in de Senna S. Verstappen kwam niet ongeschonden uit de strijd; hij liep schade op aan zijn voorvleugel en kwam meteen onder druk van Lewis Hamilton te staan. De Limburger hield zijn oude rivaal in eerste instantie achter zich, maar verloor de endplate aan de linkerkant van de vleugel en daarmee ook wat performance. Een ronde later zag Hamilton alsnog zijn kans schoon om Verstappen te passeren.

Perez, die vijfde lag, begon daarna al te informeren op de boordradio, maar Verstappen eindigde uiteindelijk anderhalve tel voor zijn teamgenoot als vierde. Vooraan kwam Russell niet meer in de problemen. Hij won zijn eerste race in de Formule 1, al is het nog geen Grand Prix-zege. Sainz finishte vier seconden achter de Mercedes als tweede, maar gaat nog vijf plekken achteruit voor de startopstelling op zondag als gevolg van een motorwissel. Hamilton deed uitstekende zaken door derde te worden na als achtste te zijn gestart. Achter de twee Red Bulls werden Charles Leclerc, Lando Norris en Kevin Magnussen zesde, zevende en achtste. Zij pakten daarmee de laatste punten die voor een sprintrace worden uitgedeeld.

Waar sommige sprintraces na de start al snel een optocht worden, stond deze van begin tot eind bol van de spanning. Alpine-teamgenoten Esteban Ocon en Fernando Alonso lagen, nadat zij als zesde en zevende van start waren gegaan, tot twee keer toe met elkaar in de clinch tijdens de openingsfase. De Spanjaard zag daarbij zijn voorvleugel beschadigd raken en moest daardoor een nieuwe halen in de pits, waardoor hij achteraan belandde. De coureur uit Asturië liet meerdere malen over de boordradio weten niet blij te zijn met zijn Franse collega. Ook de twee rijders van Aston Martin lagen met elkaar overhoop. Toen Sebastian Vettel Lance Stroll wilde inhalen, werd hij door de Canadees het gras opgedwongen. “Oké”, was de nuchtere reactie van de viervoudig kampioen, die in Brazilië zijn voorlaatste Formule 1-race rijdt. Ook de wedstrijdleiding was niet gecharmeerd van de actie van Stroll en gaf hem een tijdstraf van tien seconden. Williams-coureur Alexander Albon was de enige uitvaller in de sprintrace en begint de hoofdrace derhalve achteraan.

De Grand Prix van Brazilië gaat zondag om 19.00 uur Nederlandse tijd van start.

Video: Russell en Verstappen vechten om de leiding tijdens de sprintrace

Uitslag sprintrace F1 GP van Brazilië:

