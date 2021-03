Russell over zitje Mercedes: "Kans zal zich wel eens voordoen"

Na de onthulling van de opmerkelijke kleurstelling was er ruimte om de coureurs te spreken over hun verwachtingen, maar de eerste vragen die Russell te verwerken kreeg, gingen uiteraard over zijn eigen toekomst na 2021. Na dit jaar zou de getalenteerde Engelsman weleens onderdak kunnen vinden bij Mercedes als vervanger van Lewis Hamilton of Valtteri Bottas. Russell zelf pareerde vrijdag handig alle vragen door te stellen dat zijn focus volledig bij Williams ligt en er geen beloftes zijn gedaan over een zitje bij Mercedes in 2022.

Russell benadrukte dat hij – ondanks zijn sterke optreden vorig jaar in Bahrein als vervanger van Hamilton – geen invloed heeft op wie er volgend jaar bij de zilverpijlen rijdt. “Toto [Wolff] heeft me altijd zijn woord gegeven, en hij heeft me altijd kansen geboden op momenten dat zij geloofden dat ik die kansen verdiende”, zei de 23-jarige coureur. “Ze hebben me verteld dat ik een deel van hun toekomst ben. Wanneer dat is, ligt er aan wanneer zij geloven dat de tijd rijp is. Natuurlijk denken veel mensen dat het logisch zou zijn als het volgend jaar al zover is, maar dingen veranderen heel snel in de autosport, vooral in de Formule 1. Eerlijk gezegd denk ik er niet eens over na.”

Ondanks dat hij zegt dat hij er niet zo mee bezig is, heeft Russell natuurlijk wel een mening of hij bij Mercedes past. “Ik heb vorig jaar natuurlijk kunnen proeven van hoe het er aan de voorkant van de grid aan toegaat. Als ik op de baan presteer en lever, en doorga op dezelfde weg met de vooruitgang die ik tot nu toe heb geboekt, dan denk ik dat de kans zich in de toekomst wel zal voordoen. Maar er zijn nog helemaal geen beloftes gedaan.”

Russell gaat dit jaar zijn derde seizoen Formule 1 in. Hoewel hij nog nooit een punt scoorde bij Williams – zijn enige punten scoorde hij vorig jaar in de Mercedes – wordt hij in de paddock alom beschouwd als een van de grote talenten voor de toekomst. Tekenend is dat hij in de voorgaande seizoenen bij Williams nog nooit slechter kwalificeerde dan zijn teamgenoot en bij zijn eenmalige optreden voor Mercedes op slechts driehonderdste van Bottas bleef steken. Dat ruwe talent, gekoppeld aan de financiële injectie van Dorilton Capital en de nauwere samenwerking met Mercedes, moeten het begin vormen van de wederopstanding van Williams. Russell zei daar zelf het volgende over: "Williams is in de voorbije drie seizoenen steeds als laatste geëindigd in het kampioenschap, maar dat gaat in 2022 niet meer gebeuren."