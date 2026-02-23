Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

George Russell denkt dat Red Bull het beste energieverbruik heeft van alle teams op de F1-grid. Volgens de Mercedes-coureur kan dat in 2026 doorslaggevend worden.

Mike Mulder
Bewerkt:
Max Verstappen, Red Bull Racing

In alle nabeschouwingen van de Formule 1-wintertests in Bahrein worden vooral Mercedes en Ferrari naar voren geschoven als teams die het verst zijn in de ontwikkeling van hun auto's. Links en rechts wordt Mercedes-coureur George Russell al aangewezen als kandidaat voor de wereldtitel van 2026, maar de Engelsman zelf wil daar niets van weten. Hij is ervan overtuigd dat Red Bull Racing momenteel het beste energiemanagement heeft van alle teams, ondanks dat Red Bull Powertrains dit jaar pas voor het eerst een eigen krachtbron aflevert.

Lees ook :

De ingrijpende reglementswijzigingen in de Formule 1 leiden er onder meer toe dat elektrische energie een veel grotere rol krijgt. Leverden de elektrische systemen in de hybride krachtbronnen tot vorig jaar nog 'slechts' 30 procent van het vermogen, vanaf dit jaar is dat zo'n 50 procent.

Omdat een F1-wagen tijdens een race niet aan een stekker kan worden gelegd om de batterijen op te laden, zal het efficiënt oogsten en inzetten van batterijvermogen dit seizoen cruciaal worden. Dat kan zelfs betekenen dat coureurs op rechte stukken moeten terugschakelen om door middel van een hoog toerental extra energie terug te winnen. Hoewel Max Verstappen de nieuwe situatie eerder omschreef als "Formule E op steroïden", kreeg Red Bulls nieuwe motor in Bahrein veel lof toegezwaaid. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde die krachtbron zelfs "maatstaf".

George Russell was niet de snelste in Bahrein, wel legde hij de meeste kilmeters af: 3.523 om precies te zijn.

George Russell was niet de snelste in Bahrein, wel legde hij de meeste kilmeters af: 3.523 om precies te zijn.

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell sluit zich daar na de wintertest bij aan. "De manier waarop zij hun energie kunnen inzetten ziet er nog steeds het beste uit van alle teams", zei de Engelsman. "Dat is knap en eerlijk gezegd ook een verrassing voor velen." Volgens de 28-jarige coureur hebben de Mercedes-teams wel flinke stappen gezet sinds de eerste testdag. "Het gat is aanzienlijk kleiner geworden. Maar Bahrein is niet Melbourne. Daar hebben we maar drie uur training en dat is precies waar de zorg zit."

Lees ook:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Formule 1
F1 Formule 1
Olav Mol blijft tot en met 2028 F1-commentaar verzorgen op radio

Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Formulewagens: overig
Misc Formulewagens: overig
Twee podiumplaatsen voor Rocco Coronel in Spaanse F4-winterkampioenschap op Portimão

Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Formule 1
F1 Formule 1
Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing
Vorig artikel Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Beste reacties

Meer van
Mike Mulder

Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Formule 1
Formule 1
Jos Verstappen lyrisch over Mekies: "Gewoon een geweldige kerel"

Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Sainz strijdbaar ondanks achterstand na F1-wintertest

Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"
Meer van
George Russell

Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wie staat waar na de F1-test? Zeven conclusies: van Max Verstappen tot Ferrari

Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Leclerc snelste van F1-wintertests 2026, problemen houden aan bij Aston Martin

Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Russell ziet progressie bij Mercedes, maar starts kunnen beter
Meer van
Red Bull Racing

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

Formule 1
Formule 1
Video: Red Bull RB7 van Tsunoda vliegt in de fik tijdens demorun

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Prime

Geniet van een advertentievrije website

Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?

De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Stijn Keuris
De grote test voor Mekies: is Red Bull sterker dan zijn architecten?

De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Adam Cooper
De F1-wagen die zo goed was dat zelfs Ferrari ervan schrok

Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Jonathan Noble
Achtergrond: Een kijkje in de geheime keuken van de Formule 1
Bekijk meer