Russell wijst maar weer eens naar Red Bull: "Voor velen een verrassing"

George Russell denkt dat Red Bull het beste energieverbruik heeft van alle teams op de F1-grid. Volgens de Mercedes-coureur kan dat in 2026 doorslaggevend worden.
In alle nabeschouwingen van de Formule 1-wintertests in Bahrein worden vooral Mercedes en Ferrari naar voren geschoven als teams die het verst zijn in de ontwikkeling van hun auto's. Links en rechts wordt Mercedes-coureur George Russell al aangewezen als kandidaat voor de wereldtitel van 2026, maar de Engelsman zelf wil daar niets van weten. Hij is ervan overtuigd dat Red Bull Racing momenteel het beste energiemanagement heeft van alle teams, ondanks dat Red Bull Powertrains dit jaar pas voor het eerst een eigen krachtbron aflevert.
De ingrijpende reglementswijzigingen in de Formule 1 leiden er onder meer toe dat elektrische energie een veel grotere rol krijgt. Leverden de elektrische systemen in de hybride krachtbronnen tot vorig jaar nog 'slechts' 30 procent van het vermogen, vanaf dit jaar is dat zo'n 50 procent.
Omdat een F1-wagen tijdens een race niet aan een stekker kan worden gelegd om de batterijen op te laden, zal het efficiënt oogsten en inzetten van batterijvermogen dit seizoen cruciaal worden. Dat kan zelfs betekenen dat coureurs op rechte stukken moeten terugschakelen om door middel van een hoog toerental extra energie terug te winnen. Hoewel Max Verstappen de nieuwe situatie eerder omschreef als "Formule E op steroïden", kreeg Red Bulls nieuwe motor in Bahrein veel lof toegezwaaid. Mercedes-teambaas Toto Wolff noemde die krachtbron zelfs "maatstaf".
George Russell was niet de snelste in Bahrein, wel legde hij de meeste kilmeters af: 3.523 om precies te zijn.
Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Russell sluit zich daar na de wintertest bij aan. "De manier waarop zij hun energie kunnen inzetten ziet er nog steeds het beste uit van alle teams", zei de Engelsman. "Dat is knap en eerlijk gezegd ook een verrassing voor velen." Volgens de 28-jarige coureur hebben de Mercedes-teams wel flinke stappen gezet sinds de eerste testdag. "Het gat is aanzienlijk kleiner geworden. Maar Bahrein is niet Melbourne. Daar hebben we maar drie uur training en dat is precies waar de zorg zit."
