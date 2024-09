Net na het vallen van de vlag zette George Russell zijn Mercedes op de derde plek in de Formule 1-kwalificatie in Monza. De Brit wist zich eerder met pijn en moeite naar Q3 te werken, maar op het moment dat erom ging, ging het beter. Toch zit er in het achterhoofd van de coureur uit King's Lynn dat er meer te halen was. Vooral de crash van Andrea Kimi Antonelli in de openingssessie van het weekend heeft volgens Russell een streep door zijn plannen voor pole gezet.

"Dit weekend ging het met ups en downs. Het is duidelijk dat we gisteren niet veel konden rijden, waardoor we toen al op achterstand stonden", legt de Mercedes-rijder na de kwalificatie uit. "Tussen VT3 en de kwalificatie hadden we niet veel veranderingen doorgevoerd, want dat [VT3] was mijn eerste echte sessie op de baan. In Q1 en Q2 ging het wel wat rommelig en ik kwam ternauwernood in Q3 terecht. Gelukkig ging het daar goed. Allebei mijn tijden zorgden ervoor dat ik derde of vierde was. Ik ben dus best blij met het resultaat en ben enthousiast over hoe klein de verschillen zijn."

Voor de race heeft hij weinig verwachtingen. Russell heeft door het gebrek aan long runs niet echt een idee hoe hij ervoor staat. "Ik weet niet wat ik kan verwachten, want ik heb niet heel veel rondes gereden", erkent de winnaar van twee Grands Prix. "Ik moet morgen [zondag] op mijn instinct rijden en me aanpassen als ik bezig ben. Ik ben heel tevreden met mijn derde plek en het is duidelijk dat er genoeg potentieel in de auto zit."

Problemen met onderdelen?

Antonelli kreeg tijdens zijn eerste sessie in de Mercedes direct de auto met alle updates erop. Veel van die onderdelen zijn nu niet meer bruikbaar of op zijn minst beschadigd. "We zijn heel wat onderdelen kwijtgeraakt, dus ik hoop niet dat Lewis of ik meer schade oplopen", vertelt Russell. Hij erkent namelijk dat er weinig reserveonderdelen zijn. "Anders moeten we met oude onderdelen rijden en wachten op nieuwe. Nu is het allemaal nog niet zo erg, zolang we maar geen schade rijden. Voorlopig hebben we geen reserveonderdelen van de updates."

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Monza