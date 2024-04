Na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton bij het Formule 1-team van Mercedes naar Ferrari worden veel coureurs aan het vrijgekomen bij de formatie uit Brackley gelinkt. George Russell blijft wel bij Mercedes en krijgt volgend seizoen te maken met een andere coureur naast zich. De Brit verwacht dat - wie ook de nieuwe teamgenoot wordt - zijn team de updates gelijktijdig aan hem en de nieuwe coureur geeft. "Ze willen aan beide coureurs de grootste kansen geven om de race te winnen. Het maakt dan niet uit wie mijn teamgenoot wordt, ze moeten dit voortzetten", noemt de rijder.

De bekendmaking van het vertrek van Hamilton kwam aan het begin van het jaar als een grote verrassing, ook voor Russell. Een andere manier van communiceren van Hamilton richting de rest van het team lag op de loer, maar volgens Russell is dat niet gebeurd. "Sinds de aankondiging van het nieuws van Lewis, is hij professioneel gebleven. De werkrelatie met de mensen binnen Mercedes is op geen enkele manier veranderd", verzekert de enkelvoudig racewinnaar. "Het team heeft het richting ons erg goed gedaan en we hebben gelijke kansen gekregen. Dat is altijd al zo geweest."

Een van de opvallendste keuzes die Mercedes in de gelijke behandeling maakt, is het introduceren van de updates op twee auto's tegelijk. Onder andere McLaren liet vorig jaar een andere aanpak zien, want zij gaven in Oostenrijk al de update aan Lando Norris, waarna Oscar Piastri die in Silverstone ook kreeg. "Zo doen we dat bij Mercedes", noemt Russell.

Wie wordt de nieuwe teamgenoot?

Het zitje van Hamilton komt dus vrij. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff hoeven we niet op korte termijn nieuws verwachten, tenzij Max Verstappen besluit om de deur bij Red Bull Racing achter zich dicht te trekken. De Nederlander heeft zijn twijfels over zijn toekomst bij de Oostenrijkse renstal hardop uitgesproken, zeker na het nieuws van het mogelijke afscheid nemen van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Ondanks dat de 80-jarige mocht blijven, blijft het rondom Verstappen en Red Bull onrustig.

Wolff hengelt openlijk naar de diensten van Verstappen, maar of zijn team direct een winnende auto aan de 26-jarige kan geven, dat betwijfelt de Oostenrijker openlijk. "Hij is buitengewoon, maar - als hij komt - dan geven we hem een auto waar hij de handen vol mee krijgt, die heel lastig af te stellen is en moeilijk te besturen is", vertelde Wolff in gesprek met Fox Sports Australia. "Ik hoop dat we een stap kunnen zetten en kunnen zeggen: 'Dit is een snelle auto waarin je kan rijden'."