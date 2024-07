Russell weet zeker: "Mercedes F1 is Ferrari voorbij"

De sterke reeks van het Formule 1-team van Mercedes heeft in Hongarije een vervolg gekregen. Lewis Hamilton finishte namelijk als derde in de race, wat gezien de hoge temperaturen tegen de verwachtingen in was. Een mooie bijkomstigheid is dat Hamilton daarmee voor de Ferrari's over de streep kwam en dat in het WK de Italiaanse renstal in het zicht houdt, al heeft Ferrari 81 punten voorsprong. Toch denkt George Russell dat in Mercedes de formatie uit Maranello voorbij is gegaan.

"Zonder twijfel zijn we Ferrari voorbij en ik denk dat we niet meer mijlenver achter Red Bull zitten", begint de Britse coureur na afloop van de race waarin hij achtste werd. Daarmee beperkte hij enigszins de schade, opgelopen in de teleurstellende kwalificatie. "In de laatste vijf races waren wij twee keer echt de snelste en in de andere drie waren we het tweede of derde team." De oorzaak voor de schommelingen weet Russell: "Dat is iets normaals, maar het heeft zeker wat met de verschillende temperaturen te maken. We moeten onderzoeken hoe het komt dat het verschil in performance in de verschillende omstandigheden zo groot is."

Zoals gezegd kwam Russell op een achtste plek terecht. Sergio Pérez was in de race nog wel sneller, wat het enige minpuntje van de dag was. Russell schrijft dat positieverlies toe aan het moeten gebruiken van twee sets van de harde band. "Het gevoel op die band was eerlijk gezegd waardeloos. Ik denk dat dat ons wat gehinderd heeft", vertelt de man uit King's Lynn. "Maar als team was dit misschien wel ons minst competitieve weekend en Lewis stond alsnog op het podium. We hebben als team nu vijf podiums op rij gepakt, daar moeten we de positieve punten uit halen."

Video: De samenvatting van de F1 GP van Hongarije