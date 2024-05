Russell baalt: “We zouden ons niet in deze positie moeten bevinden”

“Ik weet het niet zo goed, om eerlijk te zijn”, laat Russell weten op de vraag waarom het niet lekker liep in de sprintkwalificatie. “In vrije training werkte de zachte band erg goed onder onze auto. De snelheid was goed en ik wist de vierde tijd te rijden. Maar op de medium band wist ik gewoon niet de ‘sweet spot’ te vinden, waardoor ik mezelf aan de verkeerde kant van de streep terugvond.”

Russell reed in SQ2 een tijd van 1.28.343, waarmee hij nipt langzamer was dan Nico Hülkenberg, die 1.28.330 op de klokken bracht. “Het zat allemaal erg dicht bij elkaar. Maar we zouden ons niet in een positie moeten bevinden dat we zo op de rand balanceren”, meent de 26-jarige coureur uit King's Lynn. “We moeten aan de slag om een en ander te verbeteren voor de kwalificatie op zaterdag.”

Andere balans

“De auto voelde erg goed aan tijdens de training”, zegt Hamilton, die de zevende tijd had geklokt tijdens de oefensessie. “Ik was tevreden over de balans. Helaas veranderde die balans in de sprintkwalificatie, waardoor de auto minder was.” Ook Hamilton was maar een fractie trager dan Hülkenberg. “Het scheelde niet veel, maar we zaten alsnog vrij ver af van de snelsten”, maakt de zevenvoudig wereldkampioen balans. “Om vanaf de twaalfde plek aan de sprint te beginnen, maakt het niet gemakkelijk voor ons. Ik verwacht er zelf niet heel veel van, aangezien dit niet een circuit is waar je eenvoudig iemand kunt volgen en inhalen. Maar we zullen ons best doen om de auto in de punten te krijgen.”

“We zijn natuurlijk teleurgesteld”, voegt Andrew Shovlin, de trackside engineering director van Mercedes, toe. “Beide coureurs waren na de training te spreken over de balans van de auto, waarna we ervoor kozen om enkele relatief kleine veranderingen door te voeren voor de sprintkwalificatie, met als doel om ook in de middag een goede auto te hebben. Maar helaas waren we op het moment dat erom spande, niet in staat om dezelfde stap te maken als de anderen – iets wat we dit jaar al vaker hebben gezien. Hoewel het veld dicht bij elkaar zat, mag dat geen excuus zijn voor het feit dat onze beide wagens er na SQ2 uitlagen. We moeten beter werk zien te leveren als het gaat om het in de juiste window houden van de auto.”

Video: Mercedes voortijdig klaar in sprint kwalificatie in Miami