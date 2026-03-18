Waar Andrea Kimi Antonelli vooraan vrij soepel weg kon rijden, streden Ferrari-coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc lang om de overige podiumplaatsen met George Russell. De Mercedes-coureur kon aansluiten doordat de Ferrari-coureurs het duel met elkaar aangingen en profiteerde daar uiteindelijk van. Hij nam de tweede positie over en verdween aan de horizon, maar had daarachter al te veel tijd verloren om een bedreiging te vormen voor Antonelli.

"Nou, ik zat eigenlijk te wachten tot die twee elkaar zouden raken, maar dat gebeurde op de een of andere manier niet", blikt Russell terug op het duel met de Ferrari's. "Het was een van de meest agressieve races die ik in tijden heb gezien. Als ik niet bezig was geweest om de race te winnen, had ik er waarschijnlijk van genoten, maar ondertussen zag ik Kimi wegrijden en dat was natuurlijk wel een beetje frustrerend."

Russell merkt op dat Ferrari "zeker erg snel" is en dat zij "sneller" zijn in de bochten dan Mercedes. "Maar ze zijn langzamer op de rechte stukken, dus dat maakte het lastig", voegt de Brit toe. "En als je probeert om er langs twee tegelijk te komen, is dat niet eenvoudig."

"Op dit moment hebben wij de overhand, maar we mogen dat niet als vanzelfsprekend zien, want we weten dat er de komende maanden dingen gaan veranderen. De upgrades zijn nu groot, dus we moeten afwachten hoe dat uitpakt", aldus Russell.

George Russell rekende op een crash tussen de twee Ferrari-coureurs. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Gevraagd naar de tijd die hij verloren had in dat duel met de Ferrari's - en dus ten opzichte van teamgenoot Antonelli - antwoordt Russell: "Ik denk eerlijk gezegd dat het sowieso erg moeilijk zou zijn geweest om Kimi aan te vallen. Hij was dit weekend erg snel en als je twee auto's hebt met een vergelijkbaar tempo, is inhalen op dezelfde banden lastig."

"Maar die tijd die ik verloor achter de Ferrari's gaf me eigenlijk geen kans meer. Desondanks ben ik blij met de tweede plaats, want het had ook een stuk slechter kunnen uitpakken. Al met al was het gewoon een solide weekend."