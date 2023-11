George Russell begint de Grand Prix van Las Vegas vanaf de derde startpositie en heeft daarmee goede kaarten in handen voor een mooi resultaat. Teamgenoot Lewis Hamilton kwam echter niet verder dan de elfde stek in de enerverende kwalificatie. Toch weigert de jongste van de twee Britten erg content te zijn met zijn startpositie: “Om eerlijk te zijn, hoe gek het ook klinkt, maakte ik me geen zorgen over de positie waar we ons zouden kwalificeren, zolang we maar in de top tien staan. Deze race is het grootste vraagteken van het gehele seizoen. We hebben bij alle teams enorm veel graining gezien. Zonder graining is dit makkelijk een eenstopper. Maar zodra de banden gaan grainen, moet je naar binnen. En ik denk niet dat we meer dan twaalf ronden zonder graining kunnen rijden. Het wordt dus een enorme uitdaging.”

Op de vraag of hij weet hoe hij de levensduur van de banden kan verlengen, zegt Russell: “Je kunt langzamer rijden. Dat helpt de banden, maar dan word je van achteren aangevallen. We hebben een indicatie van de bochten waar we moeten managen. Maar de ene run hadden mijn voorbanden last van graining, de volgende run mijn achterbanden. Het is echt kantje boord.”

Russell zet alles op rood in Las Vegas

Waar Red Bull Racing en Max Verstappen dit jaar domineren, zet Russell in Las Vegas zijn geld op rood: “Ferrari lijkt een klasse apart. Ze hebben geen graining gehad, en ze zijn supersnel met veel brandstof aan boord. Maar zodra de grip toeneemt, kunnen we al in de eerste stint graining zien, maar vervolgens in de tweede en derde stint niet meer. De baan is in de laatste ronden waarschijnlijk zo’n drie seconden sneller dan de eerste fase. Misschien zelfs meer. Het circuit wordt een drama in de eerste vijf ronden.”