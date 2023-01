Aan het begin van 2022 voegde George Russell zich bij het fabrieksteam van Mercedes. Waar de Zilverpijlen tussen 2014 en 2021 acht keer op rij de constructeurstitel pakten in de Formule 1, sloeg het team van Toto Wolff de plank mis met de nieuwe reglementen die vorig jaar ingingen. Mercedes hobbelde achter de feiten aan. Letterlijk, want het team kreeg te maken met porpoising, het fenomeen waardoor de wagen gaat stuiteren door het opwekken van downforce via de vloer. Later in het seizoen kwam Mercedes beter in vorm. Russell won de voorlaatste race in Brazilië. Het was de eerste F1-zege voor de jonge Brit.

Russell heeft alle vertrouwen dat hij en zijn team volgend jaar voor het kampioenschap kunnen vechten. “Als je kijkt naar de ontwikkeling die we afgelopen jaar hebben doormaakt en de snelheid waarop we het gat gedicht hebben, is er geen reden waarom we het niet zouden kunnen”, vertelde Russell aan het einde van vorig seizoen aan Motorsport.com. We zijn al twee maanden duidelijk over welke doelen we willen behalen als het gaat om ontwikkeling. Ik heb er vertrouwen in dat we dat kunnen. We zullen een auto hebben die kan strijden met Red Bull. Aan het begin van het jaar [2022] kwalificeerden we achter Alfa Romeo en Haas. Ik kan me herinneren dat ik vierde finishte in Imola, ik dezelfde snelheid had als Norris, en werd opgejaagd door Bottas. Ze waren sneller dan wij in die race en Lewis reed tiende of negende. Maar als je nu naar ons kijkt, en waar we nu staan vergeleken met de auto’s die waarschijnlijk niet dezelfde ontwikkeling hebben als Ferrari en Red Bull, hebben we grote stappen gezet. Het feit dat we nu in een positie zijn om voor overwinningen te vechten, is veelzeggend. Ik heb volledig vertrouwen in het team. We hadden misschien niet de snelste auto, maar qua ontwikkeling heb ik de hoop dat we volgend jaar kunnen vechten voor het kampioenschap.”

Komend seizoen staat er een recordaantal races op de kalender. Volgens Russell moeten hij en zijn team zeker nadenken over hoe hier het best mee is om te gaan. “De seizoenen worden steeds voller. Het wordt zeker een uitdaging. Je wil het natuurlijk beter doen dan je concurrenten. We moeten dus zeker met het team gaan zitten, ook met mijn persoonlijke team, om te kijken hoe we het meest efficiënt door het seizoen kunnen gaan. En we moeten verzekeren dat niet alleen ik, maar het hele team op zijn best presteert in het wrede seizoen. Het wordt absoluut een uitdaging, eentje die er nog bijkomt bij de vele uitdagingen van de Formule 1.”