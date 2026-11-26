Formule 1 GP van Qatar

George Russell vindt uitspraken Max Verstappen 'vermakelijk', maar blijft bij zijn woorden

George Russell heeft teruggeblikt op zijn woordenstrijd met Max Verstappen en zijn cruciale fout tijdens de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 26 nov 2026, 17:51

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Twee jaar na hun laatste grote aanvaring rond deze periode van het jaar botsten Russell en Verstappen vorige week in Vegas opnieuw. Aanleiding was een moment in de vrije training waarbij de Brit zich opgehouden voelde. Verstappen verpestte de ronde van de Mercedes-coureur door hem in te halen bij het ingaan van de laatste bocht, een ongeschreven regel die de Nederlander doorgaans niet schuwt te overtreden.

Russell reageerde door zijn auto aan de binnenkant te zetten en Verstappen van de baan te duwen.

Het leverde een onnodige, al was het in deze rustige fase van het seizoen best vermakelijke, nieuwe aflevering op van de rivaliteit tussen Verstappen en Russell buiten de baan.

"Hij doet dit week in, week uit bij veel coureurs en iedereen accepteert het. Ik ga niet zomaar accepteren dat iemand me op deze manier naait en vervolgens rondloopt alsof hij groter en beter is dan iedereen. Iemand moet tegen die gast opstaan", zei Russell.

Toen Russell zijn Mercedes vervolgens in de muur zette bij een poging om teamgenoot Kimi Antonelli in te halen, vlak achter leider Verstappen, kon de viervoudig wereldkampioen na de race zijn plezier niet verbergen. "Hij praat veel naast de baan. Eerlijk gezegd maakt het mij niet zoveel uit, want hij zit zo ver onder mijn niveau dat het voor mij sowieso weinig zin heeft om daarop in te gaan. Dus het stoort me niet. En vandaag is karma a bitch."

Een paar dagen later zijn de gemoederen wat bedaard. Russell zal misschien niet veel psychologische spelletjes winnen van de koelbloedige Nederlander, maar hij blijft achter zijn woorden staan.

"Ik vond sommige opmerkingen na de race best vermakelijk, maar uiteindelijk reed hij een geweldige race en won hij die. Dan kun je het je permitteren om eigenlijk te zeggen wat je wilt", zei Russell toen hij uitgebreid op het onderwerp werd bevraagd.

"Uiteindelijk blijf ik denk ik bij wat ik na de training heb gezegd, maar hij was degene die naar buiten ging en de race won. Ik niet.

"Hoe ik op de baan reageerde, zou bij iedere coureur hetzelfde zijn geweest. Als je de laatste bocht ingaat en je voorbereidt op je ronde, dan is je volgende ronde verpest als iemand je in die bocht inhaalt.

Dan heb je de keuze: proberen de positie terug te pakken en je ronde normaal te beginnen, of accepteren dat je die volgende ronde verliest omdat je te dicht achter de auto voor je zit."

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

"Mijn risicometer staat te hoog"

Russell had ook op de baan kunnen reageren door de race te winnen, terwijl hij en Verstappen ronde na ronde in gevecht waren in een inhaalrace die bijna aan een oval deed denken. Maar nadat hij achter Antonelli was teruggevallen, nam Russell te veel risico bij een poging zijn teamgenoot aan de vuile binnenkant van bocht 4 in te halen en schoot hij de muur in.

De Brit gaf toe dat hij aan het einde van het seizoen zo graag een groot resultaat wil behalen dat hij waarschijnlijk te veel risico neemt in de jacht op nog een zege die het moreel kan opkrikken na een loodzware campagne.

"Mijn fout in Vegas kwam natuurlijk toen ik mijn teamgenoot probeerde in te halen", zei hij. "Ik denk dat de waarheid is dat mijn risicometer op dit moment waarschijnlijk wat te hoog staat, omdat ik gewoon voor die grote resultaten wil gaan en aan het einde van het seizoen nog een paar hoogtepunten wil neerzetten.

"Als dit de eerste race van het seizoen was geweest, had ik die actie met nog twee ronden te gaan nooit geprobeerd. Maar met nog twee races te gaan in het seizoen wilde ik er toch voor gaan.

"Het kwam niet voort uit frustratie. Ik was gewoon bereid meer risico te nemen om te winnen. Was het achteraf een fout? Ja. Maar zoals ik al zei: ik had behoudend kunnen rijden en ik ben ervan overtuigd dat ik dan derde of tweede was geworden. Dan was ik waarschijnlijk gefrustreerd over mezelf geweest omdat ik die actie niet had ingezet."

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Terugkijkend op zijn nieuwste aanvaring met Verstappen stelde Russell dat hij tegenover de media misschien te open is geweest over wat hij denkt. Dat noemt hij zijn "belangrijkste les" uit het hele voorval.

"Misschien ben ik er schuldig aan geweest dat ik gewoon te open en eerlijk ben", vervolgde hij. "Ik heb het gevoel dat ik met alle media en journalisten een goede relatie heb, en soms vergeet je dat je niet tegen één persoon praat. Ik praat tegen miljoenen mensen op televisie, dus ik denk dat die goede relatie me eigenlijk waarschijnlijk een beetje heeft gehinderd. Dat zijn denk ik lessen in het leven, in de wereld waarin we leven.

"De strijd hoort op de baan en daar wil ik de gevechten uitvechten. Ik heb enorm veel respect voor Max om zijn rijkwaliteiten en alles wat hij op de baan heeft bereikt. En dat is het eigenlijk. Ik ben er niet op uit om slechte relaties met mensen te hebben. Zo zit ik gewoon niet in elkaar."

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