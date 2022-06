Russell erkent: Had verwacht nu al wel een zege op zak te hebben

De eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 wordt gedomineerd door Max Verstappen en Charles Leclerc, terwijl ook Sergio Perez regelmatig van voren te vinden is. Mercedes F1-coureur George Russell presteert vooral constant, maar de W13 komt op alle vlakken tekort om echt mee te doen om de prijzen. De Brit heeft daardoor nog geen moment kunnen ruiken aan een overwinning. Dat komt niet overeen met zijn verwachtingen, zo geeft hij ruiterlijk toe.

“Als je me voorafgaand aan het seizoen had verteld dat ik na zeven races nog steeds geen overwinning achter mijn naam zou hebben staan, dan zou ik daar absoluut teleurgesteld over zijn”, erkent Russell. “Maar gezien de snelheid van de auto en waar we als team staan, kan ik redelijk tevreden zijn met hoe ik gepresteerd heb. Ik denk dat we de resultaten gemaximaliseerd hebben. Ik denk niet dat er veel races zijn waarin ik beter had kunnen presteren, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Ik wil gewoon knokken om het kampioenschap. We moeten het opnemen tegen Max bij Red Bull en Charles presteert op dit moment extreem goed met Ferrari. Als team moeten we gewoon blijven pushen, net als ikzelf. Er zit dus meer in het vat.”

Baku opnieuw lastig voor Mercedes?

Het circuit in Monaco paste niet optimaal bij de Mercedes. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin verwacht ook in Baku de nodige moeite te hebben: “Monaco is langzaam en heel erg hobbelig. We hadden moeite moet de rijhoogte. Baku kent vergelijkbare uitdagingen. We proberen die rijhoogte te verbeteren zodat de auto wat meer in de buurt van het optimale window afgesteld kan worden. We moeten de auto gewoonweg beter later presteren op een bredere range aan circuits.”