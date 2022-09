Russell: "Verwacht niet dat Mercedes kiest voor tow-tactiek"

Lewis Hamilton begint zondag bij de start ergens achteraan. De Brit wisselde in Italië naar zijn vierde power unit van het seizoen en dat betekende een gridstraf. Hamilton is niet de enige. Ook Carlos Sainz, Yuki Tsunoda en Valtteri Bottas gaan naar achteren. Hamiltons startpositie hangt af van zijn kwalificatietijd ten opzichte van hun tijden. Het is nu niet zo noodzakelijk om echt alles eruit te persen als op het moment dat hij geen gridstraf heeft. Dit kan betekenen dat Mercedes hem opoffert om George Russell een tow te geven. Deze kan van cruciaal belang zijn om de jonge Brit dichter bij de eerste plaats te krijgen. Hoewel Russell een paar tienden kan winnen met de hulp van Hamilton, denkt hij wel dat er een risico kleeft aan deze strategie. Hij verwacht dat Mercedes het niet gaat inzetten.

"Als je het goed doet, dan werkt het zeker", zegt Russell, die de eerste oefensessie als vijfde besloot. "Hoewel de beloning groot is, is het te riskant. Het is niet iets wat we sowieso gaan doen. Tijdens de kwalificaties leren we veel over de auto en de banden. Daar hebben we dit jaar duidelijk moeite mee. Ik denk nu dat we allebei een normale sessie gaan afwerken." Hamilton denkt dat Russell al genoeg voordeel kan halen door hem als eerste naar buiten te sturen. "George is dit weekend aan de beurt om te kiezen of hij als eerste of tweede naar buiten wil. Hij kiest er denk ik voor om achter mij te rijden", aldus Hamilton. "Ik kan dan mijn normale programma afwerken en hij krijgt een lichte tow."

Lees ook: Leclerc verwacht opnieuw spel om slipstream in kwalificatie

Russell en Hamilton delen de mening dat Mercedes nog niet goed presteert in Monza, dit omdat het tempo in beide trainingen tegenviel. "Het was een vreemde dag", vervolgt Russell. "VT1 zag er vrij sterk uit, maar daarna leken Ferrari en Red Bull een stap vooruit te hebben gezet. Het kan ook zijn dat wij een stap terug hebben gedaan. Want in de tweede sessie zaten we achter een McLaren. Er ligt nog werk op de plank om dat te begrijpen." Hamilton, die in de laatste training de zevende tijd klokte, voegt daaraan toe. "Of wij gingen een stuk langzamer, of zij gingen een stuk sneller. Ik geef alles wat ik heb, maar het voelt nog niet echt snel." Mercedes had met name moeite met het goed inzetten van het elektrisch vermogen. Dit moet door de lange rechte stukken perfect voor elkaar zijn. Russell denkt dat dit cruciaal is in het gat naar Ferrari. "We missen op dat vlak nog een beetje", legt hij uit. "Wij zijn vergelijkbaar met Red Bull, maar Ferrari lijkt de overhand te hebben. Dat kan het in de race lastiger maken. Zij hebben meer speelruimte. We moeten het er maar mee doen."

Video: Russell kende ook nog een moment met Sainz