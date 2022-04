Russell verwacht dat Hamilton sterk terugslaat na drama in Imola

George Russell ving de GP in Italië als elfde aan en kwam bij de start goed weg. Hij werkte vervolgens een sterke wedstrijd af en vond zich aan het einde van de race terug op de vierde plek. Bij teamgenoot Lewis Hamilton ging het allesbehalve vlekkeloos. De Brit startte als veertiende en won een plekje door een tijdstraf voor Alpine-coureur Esteban Ocon. Rondenlang zat de voormalig kampioen vervolgens vast achter Pierre Gasly. Uiteindelijk kon hij de Fransman niet voorbij en finishte als dertiende. Het verschil tussen beide Mercedes-coureurs was groot, maar volgens Russell was dit te danken aan de listige omstandigheden.

"Soms loopt het gewoon zo tijdens een raceweekend. Ik had een zeer goede start, maar ik heb geen idee wat er bij Lewis gebeurde. De auto is voor ons allebei wel ontzettend lastig. Zolang we deze niet in het juiste spoor krijgen, is het geen fijne bolide om mee te rijden. Het is met name een uitdaging om de banden op de juiste temperatuur te krijgen. Vrijdag was het slechts dertien graden, dat was zo beroerd om in te rijden", zegt Russell, die zich daarna op zijn ploegmaat richt. "Ik verwacht dat hij sterk terugkomt. Het is inspirerend om te zien hoe gemotiveerd hij is. Ik ga niet op mijn lauweren rusten, ik weet waar hij toe in staat is."

De bescheiden Russell merkt op dat zijn drie jaren in een niet-competitieve auto bij Williams hem goed hebben voorbereid op het rijden met de lastige Mercedes. "Voor ons als team is dit zo'n lastige tijd. Ik denk dat mijn tijd bij Williams misschien wel lichtjes helpt", gaat hij verder. "Voorheen kwam Mercedes met speels gemak door Q1 en Q2, maar nu zijn deze sessies erg belangrijk. Eerder waren deze delen min of meer een voorbereiding op het derde kwalificatiedeel. Maar zoals ik al zei verwacht ik dat Lewis terugkomt, ik twijfel daar niet aan. Hij gaat ook het uiterste van mij vragen."

De W13 is dus geen eenvoudige auto, maar de Mercedes-coureur is er voorlopig in geslaagd alle vier de Grands Prix af te sluiten in de top-vijf. Russell bezet momenteel de vierde plek in de rijdersstand. "Wat dat betreft halen we echt het onderste uit de kan. Het geeft mij en het team vertrouwen. Mocht de auto zich nog meer verbeteren, dan komen er ook meer punten. Maar zoals voor het weekend ook al aanstipte: zonder doorontwikkeling gaan we dit tempo niet volhouden."