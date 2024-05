Russell verwacht geen snelle verbeteringen aan onvoorspelbare W15

Het Mercedes-duo George Russell en Lewis Hamilton kende een moeizame zaterdag tijdens de Grand Prix van Miami. De twee Britten eindigden respectievelijk als twaalfde en zestiende in de sprintrace en kwamen in de kwalificatie voor de race van zondag niet verder dan startplekken zeven en acht. Vooral de onvoorspelbaarheid van de W15 is een zorg. Hoewel de Mercedes-bolide op goede momenten beter oogt dan zijn voorgangers, denkt Russell dat sommige van de huidige problemen het gevolg zijn van het feit dat het team te ver is gegaan bij het aanpakken van eerdere problemen.

In gesprek met Sky Sports F1 over waarom Mercedes dit weekend opnieuw achter de feiten aanloopt, zei de coureur uit King’s Lynn: "Het is een feit dat de stopwatch niet liegt. We weten dat we met een aantal van de aanpassingen die we sinds eind vorig jaar hebben doorgevoerd, misschien hebben overgecompenseerd. De huidige beperkingen van de auto zijn totaal anders dan wat we twaalf maanden geleden hadden. We hebben veel werk gedaan om problemen op te lossen, maar we zijn daarbij een beetje te ver de andere kant op gegaan. We weten dus dat we moeten verbeteren, en snel ook."

Volgens Russell begrijpt het team wat het fout heeft gedaan met de auto van 2024 en is het nu zaak om die met nieuwe onderdelen aan te pakken. Op de vraag hoe dat moet gebeuren, zei Russell: "Ja, we weten zeker hoe we dat moeten doen. Als we naar de data kijken, begrijpen we waarom we er nu zo voor staan. Ik denk dat we waarschijnlijk hebben overgecompenseerd om de problemen van vorig jaar op te lossen. We zijn nu van het ene uiterste naar het andere uiterste gegaan. We moeten een paar passen terugzetten en ergens halverwege uitkomen."

Geen snelle oplossing

Hoelang dat gaat duren, kon Russell niet zeggen, maar een snelle oplossing is er niet. "Het duurt acht weken om ontwikkelingen en upgrades door te voeren in de auto. Je ontdekt een probleem [tijdens] race één of race twee en je kunt die upgrades niet zomaar in de volgende race meenemen. Je moet ze in de windtunnel stoppen. Iemand moet het ontwerpen. Iemand moet het tekenen. Iemand moet het bouwen en dan ben je halverwege het seizoen. Daarom is het ook zo moeilijk als je achterstaat. Om ineens die vooruitgang te boeken. Iedereen verwacht het morgen en we willen het morgen, geloof me, maar dit is de realiteit van F1."

Lewis Hamilton, Mercedes W15 Foto door: Erik Junius

Gevoelige banden

Wat de problemen van Mercedes nog groter maakt, is volgens Hamilton het feit dat het team er niet in is geslaagd om te begrijpen hoe ze het beste uit de huidige banden kunnen halen. Hij denkt dat dit een verklaring is voor het feit dat ze in sommige sessies zo snel zijn en het de volgende sessie moeilijk hebben.

"Proberen om de banden te laten werken en gedurende de hele ronde het maximale eruit te halen, is iets waar we mee worstelen", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "We hadden een sprankje hoop in Q2 en toen waren we opeens in Q3 weer nergens."