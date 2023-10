Russell verwacht geen drama met Hamilton na crash in Qatar: "Veel respect voor elkaar"

Bij George Russell heerst na de Grand Prix van Qatar vooral het gevoel van wat het had kunnen zijn voor Mercedes, als die crash in bocht 1 niet had plaatsgevonden. Immers viel Lewis Hamilton uit en moest hij zelf achteraan aansluiten vanwege een pitstop. "We maakten allebei kans om op het podium te staan", stelt Russell vast in gesprek met Sky Sports. "Dit was duidelijk van beide kanten niet de bedoeling. Het is in deze auto's zo lastig om wat te zien, je hebt zoveel dode hoeken. We hebben allebei heel veel respect voor elkaar, dus we zullen met elkaar spreken, dit achter ons laten en ik weet zeker dat alles in orde zal zijn", aldus de coureur die als vierde over de streep kwam.

Russell wist dat het een uitdagende start voor hem zou worden, aangezien Hamilton op de zachte band van start ging waar hij op de mediums de race aanving. "We hadden erover gesproken en ik zei dat ik gewoon wilde dat we allebei op het podium zouden staan. Mijn doel is nu om P2 voor het team te pakken", doelt hij op de constructeursstrijd met Ferrari. "We hadden het er zelfs over dat Lewis me zou inhalen in bocht 1. Maar zoals gezegd was het een erg lastige situatie."

Wel ziet Russell genoeg positieve punten in deze race, wat volgens hem 'verreweg de meest fysieke race' was waaraan hij heeft deelgenomen. "Het was krankzinnig hoe heet het was. Het voelde alsof we in een oven raceten. Dat was een enorme uitdaging." Op een gegeven moment zag hij zich genoodzaakt om op start/finish zijn handen uit het cockpit te steken om zo wat lucht naar de cockpit te geleiden. "Ik train soms in sauna's", legt Russell uit. "Je pusht je lichaam tot het uiterste, tot het punt dat het te heet is en je er uit wil. Dat gevoel had ik al vanaf ronde 12. Om eerlijk te zijn had ik op een gegeven moment het gevoel dat ik zou flauwvallen", onthult hij. "Het was ongelofelijk. Ik was best blij om de finishvlag te zien."

Vanwege die hitte gaf Logan Sargeant al richting het einde van de race op. Of het te warm was om te racen? "In de cockpit was het bijna 50 graden. Je hebt een brandwerende laag in je racepak, er komt hete lucht van de auto's voor je... Je kunt gewoon niet afkoelen. Je drinksysteem is heet. Het is alsof iemand met een föhn in je gezicht blaast, anderhalf uur lang. Dan hebben we het nog niet eens over hoe fysiek het besturen van een Formule 1-auto is. Het zat op het randje van te veel. Het was behoorlijk gestoord. Maar ik doe waar ik van houd, er zijn veel slechtere posities om je in te bevinden", bekijkt hij het van de positieve kant.

Video: Het incident tussen Hamilton en Russell bij start GP Qatar