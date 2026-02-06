Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen
George Russell verwacht dat Aston Martin het team is dat in 2026 kan doorbreken naar de top. De Mercedes-coureur wijst op de impact van Adrian Newey en Honda bij de stal uit Silverstone.
Foto door: Mercedes AMG
George Russell denkt dat Aston Martin Racing het team is dat in 2026 het meest kans maakt om de gevestigde top vier in de Formule 1 uit te dagen. Mercedes, Ferrari, Red Bull en regerend kampioen McLaren steken de laatste jaren met kop en schouders boven de rest uit. Sterker nog: de laatste race die niet door één van die teams werd gewonnen, was de Hongaarse Grand Prix van 2021, toen Alpine-coureur Esteban Ocon zegevierde in een chaotische wedstrijd.
Die verhoudingen zouden dit seizoen echter kunnen verschuiven. Door de ingrijpende reglementswijzigingen zijn de auto’s totaal anders, waardoor de pikorde voorlopig giswerk is. Veel ogen zijn gericht op Aston Martin Racing, dat vorig jaar als zevende eindigde. Vanaf 2026 staat Formule 1-legende Adrian Newey aan het roer als teambaas. Hij ontwierp eerder kampioensauto’s voor Williams, McLaren en Red Bull.
Maar Aston Martin heeft meer troeven in de hand. Het beschikt over een hypermoderne faciliteit met een splinternieuwe windtunnel, heeft Honda als exclusieve - en dus toegewijde - motorpartner en heeft met Fernando Alonso een tweevoudig wereldkampioen in dienst.
Vormen Adrian Newey en Fernando Alonso een gouden duo bij Aston Martin?
Foto door: Aston Martin
Staat de Formule 1 voor een titelstrijd met meerdere teams? "Het beste scenario voor de sport en voor de coureurs is dat meerdere rijders en teams met elkaar vechten", antwoordt Mercedes-coureur Russell, die bij de bookmakers momenteel als favoriet geldt voor de titel van 2026. "Op dit moment lijken Red Bull, McLaren, Ferrari en wijzelf de vier teams die dicht bij elkaar zitten. Maar je kunt niet negeren wat Aston Martin laat zien en wat Adrian met die auto heeft gedaan. Het ziet er behoorlijk spectaculair uit en Honda heeft de afgelopen jaren bij Red Bull een zeer sterke motor geleverd. We weten dus waartoe ze in staat zijn. Het zou geweldig zijn om een grote strijd te zien."
Russell benadrukt echter dat een opvallend ontwerp niet automatisch snelle rondetijden betekent. Newey onthulde onlangs bijvoorbeeld dat de windtunneltests voor de AMR26 ongeveer vier maanden later begonnen dan gepland. Aston Martin verscheen bovendien pas op dag vier van de vijfdaagse shakedown in Barcelona. Daardoor reed het team, afgezien van het afwezige Williams, de minste kilometers van allemaal.
Er bestaan ook twijfels over het ontwikkelingsvermogen van de renstal uit Silverstone, gezien de terugval van een podiumrijke start van 2023 naar een vaste middenmootpositie twee jaar later. "Ik denk dat Aston Martin qua ontwerp het meest opviel", vervolgt Russell. "Iedereen keek naar die achterwielophanging. Visueel ziet het er indrukwekkend uit, maar het is geen wedstrijd om de mooiste auto. Het gaat erom hoe snel hij over het circuit gaat. Mensen kijken altijd naar de snelste auto en die zullen we in Melbourne zien. Wie dat ook is: dat is de auto waar iedereen inspiratie uit wil halen."
Het seizoen 2026 begint met de Grand Prix van Australië van 6 tot en met 8 maart. Daarvoor staan twee officiële wintertests in Bahrein op het programma, van 11 tot 13 en van 18 tot 20 februari.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Antonelli krijgt zeldzame Mercedes-bedrijfsauto van ruim twee ton
Francesco Bagnaia spreekt duidelijke voorkeur voor MotoGP-toekomst uit
Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen
Uitgelegd: de gevaarlijkste plek in de pitstraat tijdens een F1-race
F1 als schaken in 2026? De bijzondere voorspelling van Mercedes uitgelegd
Brundle onder de indruk van Mercedes: "Dat kun je niet negeren"
Russell verrast door Red Bull-motor: "Indrukwekkend voor nieuwe fabrikant"
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Antonelli richt pijlen op F1-titelstrijd in 2026: "Doel is om te winnen"
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties