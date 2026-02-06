Russell: Dit F1-team kan in 2026 de top-vier uitdagen

George Russell denkt dat Aston Martin Racing het team is dat in 2026 het meest kans maakt om de gevestigde top vier in de Formule 1 uit te dagen. Mercedes, Ferrari, Red Bull en regerend kampioen McLaren steken de laatste jaren met kop en schouders boven de rest uit. Sterker nog: de laatste race die niet door één van die teams werd gewonnen, was de Hongaarse Grand Prix van 2021, toen Alpine-coureur Esteban Ocon zegevierde in een chaotische wedstrijd.

Die verhoudingen zouden dit seizoen echter kunnen verschuiven. Door de ingrijpende reglementswijzigingen zijn de auto’s totaal anders, waardoor de pikorde voorlopig giswerk is. Veel ogen zijn gericht op Aston Martin Racing, dat vorig jaar als zevende eindigde. Vanaf 2026 staat Formule 1-legende Adrian Newey aan het roer als teambaas. Hij ontwierp eerder kampioensauto’s voor Williams, McLaren en Red Bull.

Maar Aston Martin heeft meer troeven in de hand. Het beschikt over een hypermoderne faciliteit met een splinternieuwe windtunnel, heeft Honda als exclusieve - en dus toegewijde - motorpartner en heeft met Fernando Alonso een tweevoudig wereldkampioen in dienst.

Vormen Adrian Newey en Fernando Alonso een gouden duo bij Aston Martin? Foto door: Aston Martin

Staat de Formule 1 voor een titelstrijd met meerdere teams? "Het beste scenario voor de sport en voor de coureurs is dat meerdere rijders en teams met elkaar vechten", antwoordt Mercedes-coureur Russell, die bij de bookmakers momenteel als favoriet geldt voor de titel van 2026. "Op dit moment lijken Red Bull, McLaren, Ferrari en wijzelf de vier teams die dicht bij elkaar zitten. Maar je kunt niet negeren wat Aston Martin laat zien en wat Adrian met die auto heeft gedaan. Het ziet er behoorlijk spectaculair uit en Honda heeft de afgelopen jaren bij Red Bull een zeer sterke motor geleverd. We weten dus waartoe ze in staat zijn. Het zou geweldig zijn om een grote strijd te zien."

Russell benadrukt echter dat een opvallend ontwerp niet automatisch snelle rondetijden betekent. Newey onthulde onlangs bijvoorbeeld dat de windtunneltests voor de AMR26 ongeveer vier maanden later begonnen dan gepland. Aston Martin verscheen bovendien pas op dag vier van de vijfdaagse shakedown in Barcelona. Daardoor reed het team, afgezien van het afwezige Williams, de minste kilometers van allemaal.

Er bestaan ook twijfels over het ontwikkelingsvermogen van de renstal uit Silverstone, gezien de terugval van een podiumrijke start van 2023 naar een vaste middenmootpositie twee jaar later. "Ik denk dat Aston Martin qua ontwerp het meest opviel", vervolgt Russell. "Iedereen keek naar die achterwielophanging. Visueel ziet het er indrukwekkend uit, maar het is geen wedstrijd om de mooiste auto. Het gaat erom hoe snel hij over het circuit gaat. Mensen kijken altijd naar de snelste auto en die zullen we in Melbourne zien. Wie dat ook is: dat is de auto waar iedereen inspiratie uit wil halen."

Het seizoen 2026 begint met de Grand Prix van Australië van 6 tot en met 8 maart. Daarvoor staan twee officiële wintertests in Bahrein op het programma, van 11 tot 13 en van 18 tot 20 februari.