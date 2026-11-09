Formule 1 GP van Brazilië
George Russell verliest 90 punten op Max Verstappen in strijd om tweede plek F1 2026
Russell verliest terrein op Verstappen in de strijd om vicekampioen te worden, met nog maximaal drie ronden te gaan
Benjamin Vinel Federico Faturos
Gepubliceerd: 9 nov 2026, 18:19
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Mercedes overweegt George Russell “alle kracht” te geven om na een dramatische reeks resultaten een 1-2 in het coureurskampioenschap veilig te stellen.
Er resten nog drie ronden in het seizoen 2026 - ervan uitgaande dat de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi volgens plan doorgaan - met maar liefst vijf coureurs die in de strijd zijn voor de tweede plaats: Max Verstappen (279 punten), Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) en Lando Norris (246), nadat Kimi Antonelli in Mexico zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 had veiliggesteld.
Russell zit in een rampzalige reeks in de laatste vijf Grands Prix, waarin hij slechts 26 punten scoorde tegenover 116 voor Verstappen. De Brit kreeg in Maleisië te maken met een defecte power unit, crashte uit de sprint en incasseerde een motorstraf in Singapore, kende een onverklaarbaar slechte race in Austin, kreeg in Mexico te maken met een probleem met de energielevering en spinde bij het uitkomen van de pitstraat terwijl hij goed onderweg was in São Paulo.
“Ik heb nog niet nagedacht over het coureurskampioenschap”, reageerde teambaas Toto Wolff na de Grand Prix van Brazilië, waar Mercedes het constructeurskampioenschap veiligstelde.
“We willen absoluut dat hij het maximale scoort en hopelijk tweede wordt, en we moeten nadenken over wat we daaraan gaan doen, maar het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat we er alle kracht op zetten.”
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Photo by: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
Het triomfmoment van Mercedes op Interlagos was het negende in de F1 en het tweede met Russell, die drie punten bijdroeg aan de kroon van de Silver Arrows in 2020 toen hij Hamilton verving tijdens de Grand Prix van Sakhir.
Gevraagd hoe Russell richting 2027 moed kon worden ingesproken, zei Wolff: “Weet je, het is vandaag Georges kampioenschap, het is het constructeurskampioenschap, en hij maakt deel uit van het team – en ik ben echt blij dat hij dit moment kan koesteren, want dat zijn we hem verschuldigd.
“Weet je, hij heeft het soms zo zwaar gehad, en gisteren was daar een goed voorbeeld van. Hij domineerde de natte kwalificatie volledig, hij had eenvoudig op pole moeten staan, en toen nam die laatste ronde hem zijn pole position af.
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“Nu hebben we nog drie races te gaan. We gaan, zoals ik zei, vol gas, en hij zal zich herstellen, daar twijfel ik voor volgend jaar niet aan. Alle allerbeste sporters hebben moeilijke periodes doorgemaakt, en dat zal deel uitmaken van zijn verdere ontwikkeling.”
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- Het Motorsport.com-team
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