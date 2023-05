Het was in Baku geen succesvolle voortzetting van de goede prestaties die Mercedes in Australië neerzette. Voor de lentestop waren de Silver Arrows plotseling de grootste uitdager van Red Bull en bokste George Russell het zelfs voor elkaar om de leiding te pakken in Australië, al kostte een kapotte motor hem een goed resultaat. In Baku zag het er een stuk minder rooskleurig uit voor de talentvolle coureur, aangezien hij zijn W14 op een elfde plaats op de startgrid plaatste.

Na een mazzeltje met de safetycar klom Russell op tot de zesde plaats, maar direct na de herstart ging de 25-jarige coureur licht de fout in. Hierdoor werd hij ingehaald door directe concurrent Lance Stroll, maar een ronde later ook door teamgenoot Lewis Hamilton. Het was de tweede herstart op rij waarbij de Brit niet fris overkwam, nadat hij ook al tijdens de sprintrace ingehaald werd. Russell laat weten teleurgesteld te zijn in zichzelf. “Ik startte de race goed, kon mezelf goed positioneren door de pitstop waardoor ik voor Stroll kwam, maar toen maakte ik er een potje van bij de herstart”, vertelt de enkelvoudig racewinnaar. “Ik was mijn positie aan het verdedigen tegen Lance, waardoor ik bijna in de achterkant van Fernando [Alonso] eindigde. Ik kwam wat wijd uit, op het vieze gedeelte van de baan. Dit is de reden dat Lance en Lewis in staat waren om mij in te halen. Vanaf dat moment was het onmogelijk om in te halen.”

Verrast door actie Alonso

Russell gaat verder in op het eerdergenoemde moment van de herstart: “Ik was verrast door hoe vroeg Fernando remde. Ik moest bijna uitwijken naar rechts in plaats van naar links, waardoor ik op het vuil terecht kwam en vanaf toen ging alles bergafwaarts. Ik heb zelf niet goed genoeg gehandeld. De herstarts na de safetycar zijn altijd een beetje chaotisch, vooral op circuits als deze. Maar na twee slechte herstarts in twee dagen, kan ik concluderen dat ik het écht beter moet doen.”

Uiteindelijk finishte de Brit op een achtste positie, maar won hij nog een extra punt door de snelste tijd van de race neer te zetten. De Mercedes-coureur reed in niemandsland rond en had een dusdanig groot gat naar achterligger Lando Norris, dat zijn team ervoor koos om hem op de zachte band te zetten voor de laatste ronden. De eerdere pitstop van Russell was echter controversiëler, aangezien hij zijn voorligger Stroll bij het ingaan van de pitstraat inhaalde. De Canadees reed langzaam om een gat te bouwen naar zijn teamgenoot, zodat Aston Martin een dubbele pitstop uit kon voeren tijdens de safetycarperiode. Russell geeft toe dat hij twijfelde of Stroll in zijn recht stond. “Uiteindelijk viel het voor mij de goede kant op, want ik haalde hem in”, legt hij uit. “Ik denk dat wat hij deed tegen de regels in gaat. Het was twijfelachtig, maar het gaf veel voldoening om hem daar in te halen.” Uiteindelijk moest de Brit zich toch gewonnen geven aan zijn concurrent van Aston Martin. “Het verschil tussen ons en Aston Martin is erg klein. Kleine verschillen kunnen een grote impact hebben op het resultaat, maar aan het einde van de dag kijken we tegen een achterstand aan.”