Formule 1 GP van Las Vegas

George Russell verklaart late crash in jacht op F1-zege in Las Vegas

Russell was Verstappens belangrijkste rivaal voor de zege gedurende de race in Nevada, maar crashte en viel terug naar de negende plaats

Benjamin Vinel Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 06:43

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George Russell, Mercedes

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell heeft toegegeven dat hij “een riskante aanval” inzette toen hij drie ronden voor het einde van de Grand Prix van Las Vegas in de Formule 1 crashte in een poging de zege te pakken.

Toen het 'jojo-racen' terugkeerde in de F1, wisselden polesitter Max Verstappen en Russell gedurende de race vaak van koppositie. Af en toe kregen zij daarbij tegenstand van de zusterauto's, in de eerste helft van de race van Isack Hadjar en later van Kimi Antonelli.

In ronde 48 van 50 was Russell teruggevallen naar de derde plaats achter Verstappen en Antonelli. Hij dook aan de binnenkant van de Silver Arrow van zijn teamgenoot, maar blokkeerde en raakte de muur. Door de beperkte schade kon hij de race uitrijden, al werd hij slechts negende.

“Ik wist dat ik tweede moest liggen bij het ingaan van de laatste paar ronden als ik de race wilde winnen”, legde de Brit uit. “Kimi had geen overtake-modus en ik ging voor een riskante aanval. Daar heb ik de prijs voor betaald, maar ik heb er geen spijt van. Natuurlijk ben ik er teleurgesteld over, maar ik had ook behoudend kunnen rijden en dan was ik derde geworden.”

Russell pakte de leiding in de race minstens zes keer af van Verstappen, zonder die ooit vast te kunnen houden. Dat had te maken met de manier waarop de nieuwe power units in de F1, en vooral de batterijen en de inzet van energie, werken op dit snelle stratencircuit.

“Het was interessant”, zei de Mercedes-coureur. “Ik denk dat het misschien een halve race best leuk was. Daarna begon het op een gegeven moment wat vermoeiend te worden, omdat het echt onmogelijk was om weg te rijden.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Ik had het gevoel dat ik in een heel goede deployment-modus zat om Verstappen in te halen en voor de startlijn voor hem te liggen. Kimi haalde in, maar Max was al voor de lijn weer aan het terug inhalen. Daardoor was ik in de middelste sector erg kwetsbaar en daarom verloor ik wat posities. Ik viel terug naar P5, daarna moest ik mijn strat-modus aanpassen en dat hielp me weer naar voren.

“Voor de laatste ronde had ik het gevoel dat ik terug kon naar wat ik eerder had, om te proberen de race te winnen. Het was zwaar.”

Dit soort 'jojo-racen', dat doet denken aan Formule E, was sinds de openingsraces van het seizoen niet meer in deze mate te zien geweest.

“Het was vooral gaandeweg leren”, vervolgde Russell. “Ja, gaandeweg leren, het was heel vreemd. De snelheidsverschillen op het rechte stuk waren enorm. Ik pakte 1,3 seconde op Max op het rechte stuk, dat was wild. Een vreemde race.”

Door het magere resultaat is Russell gezakt naar de vierde plaats in het kampioenschap bij de coureurs. Hij staat gelijk in punten met de nummer vijf Lando Norris, heeft drie punten achterstand op Lewis Hamilton en kijkt aan tegen een forse achterstand van 40 punten op nummer twee Verstappen.

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