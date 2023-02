Russell moest wennen: “Ik lig nu onder een vergrootglas”

“Schumacher verdedigt alsof zijn leven afhangt van deze race, jeetje”, zei George Russell vorig jaar tijdens de Grand Prix van Singapore via de boordradio over zijn gevecht met Mick Schumacher, waarin beide coureurs elkaar uiteindelijk ook zouden raken. Zijn radiobericht werd opgepikt door de regie en was te horen in de live uitzending van de race op het Marina Bay Street Circuit. Het bewijst volgens Russell dat hij nauwlettend in de gaten wordt gehouden, sinds hij voor Mercedes uitkomt.

“Je hebt geen privacy”, zegt Russell. “Ik heb ervoor gekozen om coureur te worden, want het is mijn droom om wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Het is niet mijn droom om beroemd te zijn en om dag in, dag uit voor de tv-camera’s te staan. Het is mijn werk en droom om te racen en te winnen. Om dat te bereiken doe ik soms dergelijke uitspraken, waarbij ik vergeet dat er thuis miljoenen mensen kijken en dat elk woord wordt opgeschreven en onder een vergrootglas wordt gelegd.”

In zijn Williams-tijd had Russell hier minder mee te maken, stelt hij. “Dit is een nieuwe ervaring voor mij. In het verleden heb ik waarschijnlijk veel meer van dit soort uitspraken gedaan via de radio, maar toen kon het niemand iets schelen”, vertelt de 24-jarige coureur uit King's Lynn. “Dergelijke uitspraken zijn tweeledig. Ten eerste, je knokt voor je zaak. Ten tweede, je probeert wat frustratie van je af te schudden. Daarbij vergeet je soms dat je tegen de hele wereld praat. Ik probeer deze frustraties nu onder controle te houden en stel mezelf ook de vraag: is het nodig om dit publiekelijk te zeggen? Dat is één van de uitdagingen van deze sport.”

“Mijn opmerking over Mick was meer frustratie van mijn kant”, vertelt Russell, die Schumacher dit jaar overigens als reservecoureur achter zich heeft bij Mercedes. “Ik ben naar de andere kant van de wereld gereisd en heb zoveel moeite gedaan voor deze race, maar vervolgens heb ik een gevecht buiten de punten. Dan ben ik gefrustreerd en boos. En iemand die boos of gefrustreerd is, en fysiek uitgeput, is in het heetst van de strijd een beetje emotioneel.”

Video: Het incident tussen Russell en Schumacher in Singapore