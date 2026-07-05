Russell verbijsterd door tekort aan topsnelheid vergeleken met andere Mercedes-coureurs

George Russell staat perplex van het snelheidsnadeel dat hij dit weekend tijdens de Britse Grand Prix zegt te hebben ten opzichte van andere auto's met Mercedes-motor, na opnieuw een teleurstellende kwalificatie. De Mercedes-coureur start de race van zondag op Silverstone vanaf de vierde plek op de grid, ruim achter zijn teamgenoot Kimi Antonelli, die de pole pakte, en de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Het zette een al tegenvallend weekend voor Russell voort, die zich slechts als vijfde kwalificeerde voor de sprintrace voordat hij als vierde finishte. Russell staat het gehele thuisweekend op achterstand en hij wijt dat aan zijn problemen met de topsnelheid, aangezien de Brit tekortkomt in de speed trap.

De data van de kwalificatie op Silverstone posteren hem als 17de in die speed trap met 299,8 km/u, vergeleken met de als 12de geklasseerde Antonelli met 302,6 km/u. Hamilton was op het meetpunt het snelst met 317,9 km/u.

“We verliezen het hele weekend al veel tijd op de rechte stukken,” zei Russell, die de Williams van Alex Albon als enige auto met Mercedes-motor onder zich heeft in dde gemeten topsnelheden. “Gisteren in SQ3 was het bijna drie tienden die ik verloor op de rechte stukken. Vandaag in de kwalificatie opnieuw: als je naar de speed traps kijkt, is het 3 km/u minder in de middensector en 6 km/u minder in de laatste sector vergeleken met mijn teamgenoot en vergeleken met de McLaren-auto's."

“Het team werkt ontzettend hard om te begrijpen waarom dat zo is. We dachten dat we vanochtend het probleem hadden gevonden en we dachten dat de remmen bleven aanlopen, maar we zijn er niet van overtuigd dat dat het probleem is. Maar het maakt alles alleen erger wanneer je de sessie ingaat in de wetenschap dat je in het nadeel bent.”

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dit is slechts een van de problemen waarmee Russell, die voorafgaand aan het seizoen als titelfavoriet gold, dit jaar te maken heeft gehad; hij staat tijdens het negende raceweekenden van dit seizoen 43 punten achter op kampioenschapsleider Antonelli.

Russell heeft simpelweg moeite om momentum op te bouwen, en in Q1 op zaterdag blokkeerde de Brit zelfs op bizarre wijze en schoot hij bij Luffield van de baan – al viel de schade mee. Hoe dan ook had hij nooit het idee dat hij pole kon pakken, noch voor de sprint noch voor de Grand Prix.

Hij is ook pessimistisch over zijn winstkansen voor eigen publiek. “Het lijkt er gewoon op dat ik met een auto rijd die meer drag heeft,” voegde hij eraan toe. “Als je kijkt naar de snelheidscurve van de kwalificatie gisteren en als je kijkt naar de speed traps van vandaag, dan zijn die hetzelfde Ik zou zeker niet op pole hebben gestaan, maar ik zou gisteren absoluut hoger hebben gestaan. Ik heb me richting vandaag gewoon een beetje op achterstand gevoeld en ik zal morgen mijn best doen om op het podium te komen.”