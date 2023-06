Max Verstappen is in rap tempo op weg naar zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De Red Bull Racing-coureur staat al 53 punten los van de concurrentie en heeft bovendien nog maar weinig rechtstreekse duels hoeven uitvechten aan het front, in tegenstelling tot de strijd met Lewis Hamilton in 2021 en met Charles Leclerc in de eerste fase van 2022. In Spanje verdedigde Verstappen bij de start dan wel met hand en tand ten opzichte van Carlos Sainz, maar van controverse was daarna geen sprake. Hij hield genoeg van zijn bolide op de baan en zelfs de Ferrari-coureur concludeerde dat de Nederlander "goed verdedigde, mij naar buiten drukte en deed wat hij moest doen". Eerder dit seizoen was er in Baku wel een aanvaring met George Russell, die hij na contact in de sprintrace een klootzak noemde.

Deze ontwikkelingen volgen na een uitspraak van Verstappen eind 2022 dat hij en andere leden van de huidige jongere generatie in F1 elkaar beter begrijpen. Daarmee leek hij te hinten op een gebrek aan begrip tussen hem en Hamilton, wat mogelijk de aanleiding is geweest van hun herhaalde clashes op de baan in 2021. In de aanloop naar de GP van Spanje legde Motorsport.com dit voor aan Russell. "Ik denk dat we elkaar allemaal behoorlijk goed kennen", antwoordde de Mercedes-coureur. "We kennen elkaars rijstijl, we weten hoeveel risico de anderen nemen."

"Ik racete eerst tegen Max, Charles en Esteban [Ocon] in 2011. Ik racete met deze jongens voordat ik het opnam tegen Alex [Albon] en Lando [Norris]. Dat is gezien de verschillende nationaliteiten wel interessant", vervolgde Russell, die vervolgens aangeeft dat het elkaar kennen mogelijk invloed heeft op hoe ze met elkaar racen. "Maar tegelijkertijd ga je op een iets andere manier de strijd aan als je om een kampioenschap vecht. Zo is Max nu waarschijnlijk minder agressief dan hij ooit in het verleden is geweest, omdat hij niet in een positie zit waarin hij agressief moet zijn. Hij kan een positie verliezen en weet dat hij de plek op een later moment wel terugpakt. Wij zitten daarentegen meer in een do or die-positie om die ene kans op een overwinning in het seizoen te pakken."

Als Russell gevraagd wordt naar het belang van onderling vertrouwen in directe duels, suggereert hij opvallend genoeg dat er "misschien drie coureurs op de grid zijn waarbij je je in een gevecht niet op je gemak voelt. Tussen de meeste coureurs is er sprake van vertrouwen", voegt hij eraan toe. "Ik denk dat deze drie coureurs niet het ruimtelijk inzicht hebben dat de anderen wel hebben. Daarom vecht je liever hard tegen de geweldige coureurs, want je weet dat ze hun auto beter onder controle kunnen houden. Ook positioneren zij hun auto lastiger, maar minder gevaarlijk dan iemand die misschien niet het niveau van de besten heeft."