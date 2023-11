Russell maakt zich ernstig zorgen over welzijn F1-personeel

Diverse teamleden en FIA-medewerkers waren voor of tijdens de F1-finale in Abu Dhabi ziek. Dat kwam mede door het lange en vermoeiende seizoen, in combinatie met de bizarre double header Las Vegas-Abu Dhabi. Daardoor moest men een tijdsverschil van twaalf uur overbruggen, terwijl er in de gokstad tot diep in de nacht doorgewerkt werd.

Voor het seizoen van 2024 heeft de Formule 1 een kalender met 24 races gepresenteerd, afsluitend met een triple header in Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Dit zou het langste seizoen in de geschiedenis van de sport betekenen. Mercedes F1-coureur Russell maakt zich zorgen over de gezondheid van het personeel en pleit voor maatregelen. "De coureurs hebben het het beste van alle mensen in de paddock. De wijze waarop wij reizen; wij verkeren in een zeer gelukkige positie. Maar ik heb zoveel monteurs en engineers die ziek zijn, mensen die echt heel veel moeite hebben met de constante wisseling van tijdzone. Het lichaam weet niet waar je bent, je eet op andere tijden, verblijft in verschillende hotels, verschillende omgevingen, verschillende klimaten. Het lichaam raakt in de war. Er worden gesprekken gevoerd over regels voor personeel, dat ze niet alle races mogen doen. Dat lijkt me een goede zaak. Ik denk niet dat het houdbaar is voor 4.000 mensen om 24 races per seizoen te doen, zeker als je ziet dat de kalender geografisch nog steeds geen hout snijdt.”

Hoewel F1-teams de mogelijkheden bestuderen om personeel te laten rouleren, heeft het budgetplafond er juist voor gezorgd dat het personeelsbestand ingekrompen is. Daardoor wordt er meer gevraagd van de overgebleven teamleden. Russell kampte zelf in Abu Dhabi met een “verschrikkelijke hoest”, zo liet hij weten: “Ik hoestte vier keer per ronde, het was niet echt aangenaam. Ik ben al twee weken ziek. In Vegas had ik een flinke griep te pakken. Ik kon niet slapen en voelde me belabberd. En vervolgens kreeg ik die verschrikkelijke hoest. Ik hoestte elke ronde, maar wanneer je zo strak vastgesnoerd zit in de auto, kan je niet ademen. Je kunt niet even diep inademen om de hoest weg te krijgen. Dus ik had er constant last van.”