Voor George Russell is de eerste dag van het Formule 1-weekend in Monaco niet heel goed verlopen. De Mercedes-coureur begon aardig aan de vrijdag met de derde tijd in de eerste training, maar in de tweede oefensessie had hij een stuk meer moeite. Hij vond zichzelf uiteindelijk terug op de tiende plek in de tijdenlijst, ver achter zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Russell had vooral last van vibraties.

"Zo gauw ik de rem aanraakte, begon de hele auto te trillen. Ik had geen idee wat er aan de hand was. Ik deed mijn best en hield het stuur zo stevig vast als ik kon. Ik leek wel een gorilla", verklaart Russell na de vrijdagsessies. "Ik deed mijn uiterste best terwijl het hele ding maar bleef trillen."

Doordat de auto niet deed wat hij wilde, had Russell grote moeite met het opbouwen van zijn vertrouwen. "En dat heb je nodig hier om [de bochten] aan te kunnen vallen. Dat missen we nu", aldus de 26-jarige rijder, die ook een kortere long run deed dan de meeste andere coureurs. "We besloten dat het voor ons het beste zou zijn om daar eerder mee te stoppen, om te kunnen analyseren wat er aan de hand is."

Helemaal in zak en as zit Russell niet, zeker niet als hij kijkt naar de prestaties van Hamilton. "We weten hoe snel alles kan veranderen, maar dit was zonder twijfel een van onze beste vrijdagen", zegt hij.

Hamilton niet verrast door snelheid

Hamilton beleefde wel twee goede trainingen op de vrijdag in Monaco. De eerste en tweede tijd waren natuurlijk uitstekend, maar hij had al verwacht dat hij snel zou zijn. "Ik zou niet zeggen dat ik verrast ben", verklaart de zevenvoudig wereldkampioen. "De auto was veel plezieriger om mee te rijden in vergelijking met hoe het hier de afgelopen twee jaar was."

Toch heeft Hamilton nog genoeg verbeterpunten voor zijn team. "In de tweede training zagen we dat we voor de long runs nog veel werk moeten verzetten. We moeten ervoor zorgen dat we het tot het einde van de race volhouden", vertelt de 39-jarige, die wel optimistisch is over de pace vor de kwalificatie. "En dat mogen we niet verliezen. We moeten alleen de long runs en graining verbeteren."

