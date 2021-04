Russell: "Geen afspraken voor duels met Mercedes-coureurs"

De Mercedes F1-junior was in Imola met zijn Williams in fel gevecht verwikkeld met de W12 van Valtteri Bottas. Uiteindelijk plaatste hij een inhaalactie, maar dat liep fout af. Hij schoot van het asfalt op het natte gras, katapulteerde terug de baan op en reed daarbij zichzelf en de Fin uit de race. George Russell reageerde in instantie woedend: In zijn ogen had Bottas hem niet voldoende ruimte gegeven, maar na het terugkijken van de beelden en een lang gesprek met de niet echt blije Mercedes-teambaas Toto Wolff moest Russell door het stof en de hand in eigen boezem steken.

In Portugal werd Russell gevraagd of hij tijdens het gesprek met zijn chef specifieke instructies had gekregen om in de toekomst vergelijkbare incidenten met zijn Mercedes-collega's te voorkomen. “Ten eerste denk ik dat we het heel goed doen als we [met een Williams] opnieuw met een Mercedes kunnen vechten, dus hopelijk komen we in die situatie”, aldus de jonge Engelsman. “Maar nee, er zijn absoluut geen rules of engagement opgesteld, het is gewoon een kwestie van een beetje meer gebruik maken van het gezonde verstand.”

Russell – die op de nominatie staat om volgend jaar bij Mercedes Bottas te vervangen – sloot het onderwerp af met de opmerking veel aan het team uit Brackley te danken te hebben. “Zij hebben mij door alle junior-klassen heen geholpen. Ze hebben me echt de Formule 1 in geholpen en dus zijn ze familie, net als Williams familie van me is.”