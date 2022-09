Eerder dit jaar is het traditionele circuit van Monza opnieuw geasfalteerd in bochten 1, 2, 4, 5, 8 en 10. Apart is dat niet de hele breedte van de baan vernieuwd is, maar alleen een strook van ongeveer vier meter rond de ideale lijn. Dat betekent dat coureurs op sommige plekken van de lijn kunnen afwijken en dan ineens op een ander type asfalt rijden. George Russell kijkt er van op. “Het is erg uniek, want ze hebben alleen de racelijn geasfalteerd. Niet het hele circuit dus. Op sommige punten is het ongeveer vier meter wijd. Ik weet nog niet wat dat er gaat gebeuren met het racen als er twee typen asfalt liggen. Een op de ideale lijn, en een daarbuiten waar er meer of minder grip is. We moeten kijken wat het gaat doen, en ik ga zeker de wijde lijn proberen om een idee te krijgen.”

Toch denkt de Engelsman niet dat buiten de lijn rijden een voordeel gaat zijn. “Op banen die gladder zijn helpt het meestal niet om over het ruige open asfalt te rijden. Er gaat dan een hoop energie door de banden en ze moeten hard werken. Het werkt waarschijnlijk in ons nadeel.”

In de afgelopen Grands Prix presteert Mercedes in de race op zondag vaak beter dan in de kwalificatie. Russell weet nog niet exact hoe dat komt, maar denkt dat bandenmanagement daar een rol bij speelt. “Het is iets wat we na vijftien races nog steeds proberen te begrijpen. Er is geen twijfel dat we goed zijn in het controleren van de bandentemperatuur. Dat werkt waarschijnlijk tegen ons in de kwalificatie. De auto’s in het middenveld warmen uit zichzelf de banden sneller op, kunnen rustiger rijden bij de outlaps, beschadigen de banden minder en ze hebben betere prestaties over een ronde. Wat je bij ons vaak ziet, is dat we onze outlaps zo snel moeten rijden om temperatuur in de banden te krijgen, dat we het oppervlak beschadigen. Dat is waarschijnlijk waarom we minder zijn in de kwalificatie. Maar het is slechts een theorie. We hebben nog niet genoeg bewijs om die te ondersteunen.”