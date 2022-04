Met een brede glimlach stond George Russell voormalig Formule 1-coureur Mark Webber te woord kort na het vallen van de vlag. De Britse Mercedes-coureur scoorde niet alleen zijn tweede F1-podium, ook in de WK-stand is de jonge Brit opgeschoven. Momenteel staat Russell met 37 punten tweede achter leider Charles Leclerc en staat Mercedes op eenzelfde positie bij de constructeurs.

Russell ving de wedstrijd als zesde aan, maar schoot na de start meteen naar de vijfde plek. De Brit reed lange tijd op die positie, maar schoof door een paar neutralisaties steeds meer naar voren. Uiteindelijk stond er een gevecht met Red Bull-coureur Sergio Perez op het menu. Russell kreeg vanaf de pitmuur instructies het de Mexicaan niet al te moeilijk te maken. Uiteindelijk kwam Perez langszij en viel Russell terug naar P4. De uitvalbeurt van Max Verstappen zorgde er echter voor dat hij weer in de top-drie terechtkwam. Teamgenoot Lewis Hamilton kwam nog wel aandringen, maar dat mondde nooit echt uit in een hevig gevecht. Russell pakte in Albert Park zo zijn eerste podium voor Mercedes.

"Je moet er staan wanneer het moet en profiteren van andermans pech", opent Russell. "We hadden tot twee keer toe geluk, maar dat geluk moet je dan ook aanpakken. Momenteel wordt er ontzettend hard gewerkt in de fabriek om ons weer naar voren te krijgen. Het voelt dan ook zeer speciaal om naar het podium te mogen. Wij geven nooit op en blijven vechten. Eerder dit weekend stonden we ver achter de concurrentie, maar nu staan we toch weer op het ereschavot. We moeten dit blijven doen, ook al hebben we een achterstand. Ik verwacht dat we er binnen een paar Grands Prix weer staan."

Mercedes heeft dit F1-seizoen tot dusver twee keer het podium mogen betreden. Beide keren kwam dat door malheur bij Red Bull, al weet Russell wel dat er nog veel werk op de plank ligt. Ook in Albert Park was te zien dat de W13 nog behoorlijk stuitert op de rechte stukken. Neemt Mercedes updates mee naar Imola in de hoop op die manier te verbeteren? "Het gaat ons sowieso tijd kosten om de rode en blauwe brigades in te halen. Zij zijn momenteel een maatje te groot voor ons", doelt Russell op Ferrari en Red Bull Racing. "Maar als iemand het kan, is het Mercedes wel."