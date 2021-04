Russell vindt het niet nodig om Bottas-opmerking toe te lichten

George Russell vond het op zondagavond niet nodig om een uitspraak over Valtteri Bottas van nadere toelichting te voorzien. De Brit suggereerde na zijn zware crash met de Fin dat de Mercedes-coureur mogelijk anders had gehandeld als iemand anders hem op dat moment had geprobeerd in te halen.

De race was halverwege toen Russell, die sterk onderweg was in de Williams, op het rechte stuk van Imola de aanval opende op Botttas, die negende lag. De 23-jarige coureur uit King’s Lynn kwam aan de rechterkant van de baan echter met een wiel op het natte gras, waarna hij op hoge snelheid tegen de Mercedes aan spinde met een enorme crash tot gevolg. De stewards onderzochten de zaak en kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het een ‘racing incident’ betrof, waarvoor geen straffen hoefden te worden uitgedeeld.

Russell merkte na zijn uitvalbeurt voor de tv-camera’s op dat Bottas misschien anders had gereageerd als niet hij, maar een andere coureur de inhaalactie had uitgevoerd. Als hij later tijdens een Zoom-sessie met de geschreven pers de vraag krijgt wat hij daar nu precies mee bedoelde en of er sprake is van enige spanning tussen hem en Bottas omdat hij als belangrijke kandidaat geldt voor een Mercedes-zitje in 2022, reageerde Russell: “Er is helemaal geen spanning tussen Valtteri en mij. Verder mag je die opmerking opvatten zoals je wil, maar volgens mij was het redelijk duidelijk wat ik daarmee bedoelde. Maar misschien zie ik het verkeerd hoor. Misschien vecht hij voor elke positie zo hard en dat is natuurlijk ook zijn volste recht.”

Russell blijft van mening dat Bottas meer had kunnen doen om het ongeluk te voorkomen. “Valtteri verdedigde hard en dat is natuurlijk zijn volste recht. De baan loopt daar een beetje naar links en hij bleef rechtdoor gaan. Opnieuw, dat is zijn volste recht, maar onder die omstandigheden waarbij er maar één droge lijn is, kan dat maar op één manier aflopen", zei Russell tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. "Zijn move was legaal, hij mocht dat doen, maar wat er gebeurd is, had voorkomen kunnen worden. Naar mijn mening had er op dat moment iets meer oog mogen zijn voor de snelheid waarmee we reden en de omstandigheden.”

Russell verwacht deze week nog telefonisch met Bottas over het voorval te praten, zodat er definitief een punt achter kan worden gezet. “Valtteri en ik zullen elkaar nog spreken om de lucht te klaren. Natuurlijk zijn er op het moment zelf heel veel emoties. Maar ik wil geen wrok koesteren en geen slechte relatie hebben met welke coureur op de grid dan ook. Ik weet zeker dat we elkaar deze week nog gaan bellen om het achter ons te laten. Het is op dit moment alleen nog even heel erg zuur voor ons allemaal”, aldus Russell, die vorig jaar in Imola ook al een puntenfinish met Williams misliep, door een crash achter de safety car.

De Brit is op de eerste plaats blij dat beide coureurs ongeschonden konden uitstappen na hun hevige crash, die ertoe leidde dat de wedstrijd tijdelijk moest worden onderbroken. Russell: “Je hart staat even stil als je een crash hebt met meer dan 300 kilometer per uur. Je hebt gewoon geen idee wat er gaat gebeuren. Dat ik daarna woedend op hem was, kwam vooral omdat ik vond dat hij ons beide in gevaar had gebracht. Het was een ongelofelijk eng ongeluk. Gelukkig hebben we er niets aan overgehouden, maar het had heel anders kunnen aflopen.”