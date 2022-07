Russell uitgefloten in Canada: “Wat geeft iemand dat recht?”

“In Montreal riep iemand mijn naam en floot me uit, terwijl ik gewoon in de auto zat tijdens de rijdersparade”, vertelt George Russell van Mercedes. “Het is moeilijk te begrijpen dat iemand van 35 tot 40 jaar me uitfluit, terwijl ik hem niet eens ken. Ik probeer gewoon mezelf te blijven, elke race mijn best te doen om een goede show neer te zetten en om aardig en vriendelijk tegen iedereen te zijn.”

“Er zijn dus wat dingen waaraan je moet wennen en waarvan je helaas moet accepteren dat dit de wereld is waarin we leven. En dit is weer een voorbeeld van iets dat moet worden uitgeroeid”, aldus Russell. “Wat geeft zo’n man het recht om iemand uit te fluiten? Wat geeft voetbalfans het recht om spelers te beledigen? Zij doen gewoon hun werk en hun best om een carrière op te bouwen, maar volgens mij kan niet iedereen dat waarderen.”

In de afgelopen twee seizoenen knielde een deel van de F1-coureurs voor elke race in de strijd tegen racisme, maar dat is dit jaar niet meer het geval. “Veel mensen vragen zich af waarom we ermee gestopt zijn”, weet Russell. “Het is nu net alsof er geen racisme meer is, maar dat is absoluut niet waar. Het is schokkend dat we dat deze week nog hebben kunnen zien, nota bene aan de twee uiteinden van het spectrum: van iemand van een oudere generatie die duidelijk ergens in is blijven hangen, maar ook van een jongere”, refereert Russell aan de situatie rond Nelson Piquet en Jüri Vips. “Ik denk dat we meer moeten doen.”

Daar wordt binnen de rijdersvakbond GPDA ook over gesproken. “Ik denk dat we allemaal de plicht voelen om ons platform te gebruiken om mensen te onderwijzen”, vertelt Russell. “Als het echter aankomt op racisme of schelden, dan zou er geen educatie nodig moeten zijn. Het is schokkend om te zien dat dit nog steeds gebeurt.”

Verstappen uitgefloten

Op Silverstone ging het niet veel beter wat betreft fluitende fans. Max Verstappen werd zaterdag na de kwalificatie uitgefloten, wat door publiekslieveling Lewis Hamilton werd afgekeurd. “Volgens mij zijn wij beter dan dat”, zei de zevenvoudig wereldkampioen daarover tegenover onder meer Motorsport.com. “Het is niet nodig om iemand uit te jouwen.”