Russell uit de F1-GP van België na aanrijding met Hamilton
Russell krijgt opnieuw een klap in de strijd om het kampioenschap nadat hij in de eerste ronde van de Formule 1-Grand Prix van België moest opgeven
George Russell van Mercedes kreeg zijn zoveelste tegenslag te verwerken in het Formule 1-kampioenschap van 2026, nadat een aanrijding in de eerste ronde met Lewis Hamilton van Ferrari hem uit de Grand Prix van België duwde.
Russell, die vanaf de derde startpositie vertrok, werd op het rechte stuk van Kemmel gemakkelijk ingehaald door Charles Leclerc en kreeg ook te maken met een aanval van de tweede Ferrari van Hamilton aan de binnenkant van bocht 5, Les Combes.
Toen de twee Britten zij aan zij de bocht in gingen, leek Hamilton te ondersturen en in het spoor van Russell terecht te komen, waarbij hij de rechterachterhoek van de Mercedes raakte en Russell het grind in duwde. Russell kwam vast te zitten in het grind en moest ter plekke opgeven, waardoor er voor de volgende vier ronden een safety car op de baan kwam.
Het is de nieuwste tegenslag voor een Mercedes-coureur in het kampioenschap, die net nog had geprofiteerd van de uitval van teamgenoot Kimi Antonelli in Silverstone.
Maar aangezien Antonelli de race al vroeg vanaf polepositie aanvoerde, zal Russells achterstand van 25 punten op de Italiaanse kampioenschapsleider nu naar verwachting weer drastisch toenemen.
Via de radio zei Hamilton dat hij in een „onmogelijke positie“ was gebracht toen hij in bocht 5 onderstuurde, terwijl hij in het kielzog van Max Verstappen van Red Bull reed. Maar na onderzoek van het incident legden de FIA-wedstrijdcommissarissen Hamilton een tijdstraf van vijf seconden op.
Na de botsing zakte Hamilton terug naar de vijfde plaats, achter de „ ” Oscar Piastri van McLaren.
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