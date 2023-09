Hoewel het contract van George Russell nog een jaar doorliep, besloot Mercedes het contract van de Brit open te breken en er een extra jaar aan vast te plakken. Samen met Lewis Hamilton is het aan de 25-jarige coureur de taak om volgend jaar het gat naar Red Bull Racing te dichten en mogelijk zelfs de Oostenrijkse concurrent te verslaan. Volgens Russell waren de onderhandelingen heel erg kort: "Het was een snel proces. Het was niet meer dan twee uur onderhandelen met elkaar. Het was op één avond voor het eten al klaar."

Op het moment dat Mercedes in gesprek ging met de Engelsman, was voor Russell al duidelijk dat het snel beklonken zou worden. "Het is alsof we getrouwd zijn met elkaar", vertelt de uit King's Lynn afkomstige rijder. "Ik ben al onderdeel van het team sinds dat ik zeventien jaar oud was, toen reed ik in Formule 3. Toto [Wolff] maakte toen duidelijk dat ik vanaf F3 naar F2 naar het F1 team van Williams zou gaan om daarna in een Mercedes te komen. Met een Mercedes maak je kans om een kampioenschappen te winnen. Het was dus eenvoudig." Met het verlengen blijft Russell bij het team uit Brackley, wat volgens hem goed voor zijn carrière is: "Dat is iets waar ik op voort kan bouwen. We zitten in de cyclus om weer terug naar de top te gaan en ik ben trots om met dit team verder te gaan. We zijn nog maar net aan het begin."

Over de inhoud van het vernieuwde contract kan Russell weinig delen, maar hij vertelt wel dat er niet veel veranderd is: "Het is veel van hetzelfde, we hoeven ook het wiel namelijk niet opnieuw uit te vinden. Ik heb daar niet veel meer over te zeggen." Wel vertelt de Brit dat het een nieuw contract is en geen verlenging van de oude overeenkomst: "Elk contract heeft zijn eigen inhoud."

Samenwerking met Hamilton

Zoals gezegd, naast de verlenging van het contract van Russell werd ook teamgenoot Hamilton langer vastgelegd. "Het is heel erg belangrijk om door te gaan met onze relatie", vertelt de Brit. "We zien het vaak gebeuren dat met een nieuw rijdersduo de dynamiek iets verandert en dat kan intern wat opschudden. Dat hebben wij niet gehad. We hebben een gezonde competitite onderling sinds dag één, maar we geven vaak dezelfde feedback." De enkelvoudig Grand Prix-winnaar haalt er vertrouwen uit dat Hamilton nog twee jaar bij Mercedes gaat rijden: "Het laat zien hoeveel geloof hij heeft. Deze man heeft meer dan honderd races gewonnen en hij zou heel makkelijk kunnen stoppen. Het versterkt het vertrouwen dat ik al heb in het team en het is een motivator voor iedereen in het team dat Lewis doorgaat."