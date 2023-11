Russell, Gasly en Ocon krijgen gridstraf voor F1-race Brazilië

Russell, Ocon en Gasly zijn de eerste coureurs die een straf aan de broek hebben gekregen voor het overtreden van de aangescherpte regels omtrent het stilstaan in de pits. De FIA heeft na het debacle in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico met stilstaande auto's in de pits de regels aangescherpt, waardoor stilstaan niet zomaar meer mag. Ook hebben de coureurs een bepaalde plek aangewezen gekregen waar ze een gat mogen laten vallen, zodat er voldoende ruimte overblijft voor coureurs die voorbij willen.

Zowel de Mercedes-coureur als het Alpine-duo heeft zich niet aan dat laatste gehouden. Russell reed in de smalle pituitgang in het midden van de baan en daardoor kon Gasly er met geen mogelijkheid langs. Het leverde een tirade van de Fransman over de boordradio op. Gasly werd zelf echter schuldig bevonden aan datzelfde vergrijp, terwijl ook Alpine-teamgenoot Ocon deze overtreding maakte. Als gevolg hiervan hebben alle drie de coureurs een gridstraf van twee plaatsen gekregen voor de Grand Prix op zondag.

"Om situaties zoals in Mexico te voorkomen, bevatte de event notes van de wedstrijdleider voor dit evenement een specifieke clausule (item 14) waarin staat dat het is toegestaan om langzaam de pitstraat uit te gaan om een gat te creëren voordat de SC2-lijn wordt gepasseerd," leest het oordeel van de stewards in de Russell-zaak. "Maar daarbij moet een coureur zo ver mogelijk naar links blijven om andere coureurs de kans te geven aan de rechterkant te passeren." Juist aan die oproep voldeed Russell volgens de stewards dus niet. "Russell kwam de pits uit en maakte zich klaar voor een outlap. Hij ging langzaam om een gat te creëren voor een vrije ronde, maar slaagde er niet in om helemaal links te blijven. Hierdoor was het voor de volgende auto('s) niet mogelijk om in te halen, zoals bedoeld in de instructies van de wedstrijdleider. Dit is duidelijk in strijd met de formulering en de geest van punt 14 van de event notes van de wedstrijdleider."

Door de gridstraf zakt Russell terug naar de achtste stek op de startgrid. Ocon en Gasly moeten het zondag nu doen met de veertiende en vijftiende startplek.

Video: Het moment dat Russell Gasly ophield in de pits