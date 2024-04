Tijdens de Grand Prix van Japan liet George Russell via de boordradio weten dat hij last had van turbulente lucht waardoor zijn helm flink begon te schudden. Volgens de Mercedes-coureur is dat probleem dit jaar 'een beetje een gespreksonderwerp' geworden. "Tijdens de vrije training en kwalificatie heb ik geen problemen met mijn helm, maar zodra we gaan racen met alle turbulentie van de auto's om ons heen, dan leidt dat tot veel geschud en heb ik er op dat vlak wat moeite mee", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com.

Die turbulente lucht heeft naast gevolgen voor het comfort in de auto ook andere consequenties. "Het is de laatste tijd absoluut lastiger om andere auto's te volgen dan voorheen." De Formule 1 introduceerde in 2022 juist een nieuw pakket aan technische regels om die problemen met turbulente lucht te verminderen, al was in 2023 weer een flinke stijging in verlies aan downforce geconstateerd wanneer een coureur op een autolengte achter een andere coureur reed.

Voor Russell hielden de problemen met het gemak echter niet op bij zijn helm. Ook beklaagde hij zich over een vibratie in het stuur. "Ik weet niet zeker waar dat vandaan kwam", legde hij na afloop van de race uit. "Misschien was er een kleine flatspot, dat moet ik nog bestuderen."

Na 53 ronden racen kwam Russell als zevende over de streep na een duel met Oscar Piastri. "Het was een goed gevecht", blikte Russell terug op het duel met de McLaren-coureur. "Ik zette een late actie in op hem. Het voelde alsof ik genoeg ruimte liet. Er was wat contact", doelde hij op het moment in de laatste chicane, waar hij zich nog voor moest verantwoorden bij de stewards. Die besloten geen straf uit te delen. "Ik was verbaasd dat hij rechtdoor reed, maar ik slaagde er toch in om hem in te halen."

Waar Mercedes-teambaas Toto Wolff nog geloofde dat een podium mogelijk was geweest, zag Russell zijn zevende plaats als het best mogelijke resultaat na de matige kwalificatie. "Het was heel spannend tussen de vier teams achter Red Bull. In de kwalificatie was het verschil tussen zes auto's iets van één of twee tienden van een seconde, het voelt uiteindelijk alsof je eindigt waar je bent begonnen. We hadden een slechte [zater]dag en hebben daar de prijs voor betaald."