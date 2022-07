Russell over touché met Perez in eerste ronde: “Kon geen kant op”

Nadat George Russell bij de start vergeefs een poging had gedaan om Carlos Sainz de derde plek afhandig te maken, moest de Mercedes-coureur zich bij de derde bocht verdedigen ten opzichte van Sergio Perez. Het tweetal stormde vervolgens zij aan zij op de vierde bocht af, waar het tot een touché kwam. Russell tikte tegen de zijkant van de Mexicaan, die daarop van de baan spinde. Perez reed na een bezoek aan de pits aanvankelijk verder, maar gaf later alsnog op omdat de schade aan zijn Red Bull te groot was.

Russell kreeg voor het incident met Perez een tijdstraf van vijf seconden die in de pits moest worden ingelost én twee strafpunten op zijn licentie, waarmee hij er in totaal nu drie heeft. Verzamelt een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten, dan volgt een race schorsing.

“Ik heb de beelden bekeken en ik vind het aan de zware kant”, zegt Russell over zijn straf tegenover Motorsport.com. “Het was tijdens de eerste ronde van de race, overal waren auto’s. Het was bovendien erg gedurfd van Checo om het zo aan de buitenkant te proberen. Zaterdag had hij hetzelfde gedaan bij Valtteri. Valtteri moest helemaal de kerbs op om een botsing te voorkomen. Ik probeerde dat ook te doen, maar met Carlos voor me kon ik maar zoveel doen qua remmen en sturen. Uiteindelijk kon ik geen kant op.”

“Er was niets meer wat ik had kunnen doen”, benadrukt de coureur uit King’s Lynn. “Ik remde zo hard als ik kon en stuurde maximaal in. Hij had waarschijnlijk meer ruimte aan de buitenkant. Ik deed alles wat ik kon, maar op een gegeven moment wist ik dat contact onvermijdelijk was, omdat ik al op de limiet zat met mijn auto. De auto’s zijn weliswaar beter geworden in vuile lucht, maar er is nog steeds vuile lucht. Hij dwong me de kerbs op, terwijl ik op de limiet zat. Daardoor ging ik iets wijd.”

Mr. Consistency finishte de Grand Prix van Oostenrijk uiteindelijk op dezelfde plek als hij was begonnen: vierde. “Het was frustrerend om dat incident bij de vierde bocht te hebben, want ik verloor daarna veel tijd door schade aan mijn auto; ongeveer een seconde per ronde. Vervolgens hoorde ik van de straf en dat de voorvleugel vervangen moest worden, waardoor ik een pitstop van twintig seconden had”, aldus Russell. “Uiteindelijk is het resultaat zo slecht nog niet, aangezien ik terug moest komen door het veld. Ik finishte een minuut achter de leiders, al deden zij aan het einde nog een extra pitstop. Maar goed, al met al is het wel frustrerend.”

'Verrassende actie van Russell'

Perez vindt ondertussen dat Russell wel degelijk schuld had aan het incident. “Ik zat er duidelijk voor”, merkt de Mexicaan, die als gevolg van zijn DNF naar de derde plek in de WK-stand zakte, op. “Het was aan George om zijn wagen te controleren. Dat is hem duidelijk niet gelukt en daardoor kwamen we tegen elkaar aan. Er is niets wat ik anders had kunnen doen. Ik gaf voldoende ruimte. Ik reed al heel dicht langs de grindbak om ervoor te zorgen dat er genoeg ruimte was, zodat we beide de bocht konden halen. Dat juist George met zijn hoge standaarden zo'n manoeuvre maakt, verbaast me. Het was zeer teleurstellend, want er was vandaag veel mogelijk.”

Video: Russell tikt Perez van de baan in de eerste raceronde