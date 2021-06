Russell wil voor zomerstop duidelijkheid over F1-toekomst

Zelf zou George Russell vanzelfsprekend graag de overstap maken naar het fabrieksteam van Mercedes, waar hij sinds 2017 als junior aan verbonden is en vorig seizoen al een wedstrijd mocht invallen. En alles wijst er momenteel op dat de 23-jarige Brit volgend jaar inderdaad een plek krijgt bij de kampioensformatie, zij het als opvolger van Valtteri Bottas, zij het als vervanger van Lewis Hamilton.

De coureur uit King’s Lynn zou het natuurlijk zo snel mogelijk zeker weten en hangt er in een exclusief interview met zusterpublicatie Autosport ook maar meteen een deadline aan: voor de zomerstop. “Ik denk dat we allemaal voor de zomerpauze wel graag een beslissing zouden hebben. Dat is voor iedereen het beste”, aldus Russell. “Maar om eerlijk te zijn ben ik daar niet echt op aan het aandringen bij Mercedes of Williams. Ik ben volledig gefocust op mijn huidige werk. Want ik weet - en dat heb ik al vaker gezegd - dat als ik zo goed presteer als ik geloof dat ik kan presteren, ik mijzelf daar goed mee in de etalage zet. Die invalbeurt in Bahrein was bijna een unieke kans in dat opzicht.”

Hamilton heeft inmiddels laten doorschemeren wel langer door te willen bij Mercedes. Ook hij zou graag voor de zomerstop klaar zijn met de onderhandelingen, nadat zijn huidige eenjarige deal pas begin dit jaar was beklonken. Russell lijkt Hamilton als teamgenoot wel te zien zitten: “Ik vind het helemaal geweldig dat Lewis openlijk over de komende paar jaar aan het praten is. Het is duidelijk dat hij nog steeds op een ongelooflijk niveau aan het presteren is. Ik denk dat het fantastisch zou zijn voor de sport en voor Mercedes als hij door zou gaan. En als jonge coureur wil je het natuurlijk tegen de beste opnemen. En Lewis is de beste.”

Gevraagd of er ergens nog wel een kans is dat hij een vierde seizoen bij Williams afwerkt: “Er wordt natuurlijk veel gesproken over een promotie, of een ‘overstap’ moet ik eigenlijk zeggen, naar Mercedes. Maar zij [Mercedes] willen net zo goed het beste voor mijn carrière als ik, aangezien ze mij ook managen. Wat dat betreft zitten ze wel in een unieke situatie. Als zij denken dat ik een kans verdien, dan zal ik die krijgen. Als zij vinden dat ik die niet verdien, regelen ze een stoeltje voor me waar ik mezelf verder kan ontwikkelen.“

“Maar voor mijn gevoel ben ik er klaar voor om voor wereldkampioenschappen en overwinningen te vechten“, klinkt het vol zelfvertrouwen. “Daar ben ik voor mijn gevoel nu al klaar voor, laat staan als ik aan het einde van dit seizoen nog een jaar ervaring erbij heb. Waar ik volgend jaar ook zit, ik wil in een auto zitten waarmee ik races kan winnen. Want ik heb niet mijn hele carrière zitten zwoegen om in de Formule 1 voor de vijftiende of zestiende plek te vechten. Ik ben hier gekomen om te winnen.”

