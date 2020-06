Russell: Heb door lockdown weer tijd voor vrienden Albon en Leclerc

Russell, Albon en Leclerc kennen elkaar al sinds de periode dat ze gezamenlijk actief waren in de karting. In die tijd waren ze goed bevriend. Later raceten ze ook tegen elkaar in de Europese Formule 3, waarna ze in 2019 voor het eerst gezamenlijk in de Formule 1 aan de start kwamen. De afgelopen jaren is het echter steeds lastiger geworden voor het trio om dingen te ondernemen als vrienden. Maar het coronavirus heeft daar voor een verandering gezorgd. Het racen ligt weliswaar stil, maar het heeft Russell wel de kans gegeven om meer contact te hebben met zijn racevrienden.

“Die kant van het verhaal is geweldig”, vertelde Russell in een podcast van ESPN. “We zijn altijd vrienden geweest, maar als je elkaar als concurrenten tegenkomt op het circuit, ben je volledig gefocust op je werk. Ook zijn we zo druk tijdens raceweekenden dat je elkaar nooit echt ziet. Alleen Alex en ik gingen af en toe tijdens raceweekenden uit eten, maar ook dat komt niet zo vaak voor omdat we zo gefocust zijn. Dit brengt ons dus terug naar onze karttijd. Ik herinner me dat we na de finish nooit een debriefing met het team hadden, we renden met onze vrienden weg en speelden wat spelletjes op de iPhone of speelden met wat kartonnen dozen of iets dergelijks.”

De afgelopen maanden hebben Russell, Albon en Leclerc regelmatig online tegen elkaar geracet, onder andere in de Virtual Grands Prix van de Formule 1. De laatste vijf races werden gewonnen door het trio. Daarnaast zijn de heren ook andere games met elkaar gaan spelen. Voor het uitbreken van de pandemie hadden ze daar amper tijd voor en dat vond Russell jammer. “Het is absoluut een onderdeel van de autosport dat ik mis, want hoe serieus het er ook aan toe gaat in het karten, het sociale element is daar meer aanwezig. Deze situatie brengt ons dan ook terug naar deze herinneringen die we hebben van toen we jonger waren.”