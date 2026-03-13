Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 GP van China

Russell blij na F1-sprintpole China: "Het was een genot om te rijden"

George Russell was verbaasd door de snelheid van de Mercedes W17 in Shanghai op weg naar zijn eerste sprintpole in de Formule 1: "Het voelde echt heel snel."

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
George Russell, Mercedes

Foto door: Jade Gao- Getty Images

In de eerste vrije training op het Shanghai International Circuit maakte Mercedes duidelijk dat het de sterke lijn van Australië wilde doortrekken. George Russell en Andrea Kimi Antonelli eindigden op de eerste en tweede plaats en gingen als duidelijke favorieten de sprintkwalificatie tegemoet. 

In die sessie wisten de twee coureurs die favorietenstatus te bevestigen. Russell snelde naar zijn allereerste F1-sprintpole ooit terwijl Antonelli de tweede tijd noteerde. Met zijn 1.31.520 was Russell bovendien zes tienden sneller dan Lando Norris op de derde plaats.

Lees meer:

"De auto voelde geweldig", zegt Russell na het veroveren van de sprintpole. "We wisten na Melbourne al dat we een heel goede auto hebben. De motor presteert ook erg goed. Vandaag was het echt een genot om ermee te rijden. Ik ben dus benieuwd hoe de rondetijden zich verhouden tot vorig jaar, want het voelde echt heel snel en dat was behoorlijk gaaf. Heel anders dan in Melbourne."

De rondetijd van Russell was uiteindelijk zeven tienden langzamer dan de sprintpole van 2025, toen 1.30.849 genoteerd werd op het nieuwe asfalt. "Dat is zeker niet slecht", reageert Russell wanneer hij dat verschil hoort.

George Russell start van pole in de sprintrace in China.

George Russell start van pole in de sprintrace in China.

Foto door: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Vanaf de sprintpole kan Russell goede zaken doen en acht punten pakken door te winnen, maar hij weet ook dat er bij de start veel kan veranderen. "Sinds Melbourne hebben we ons vooral gericht op een betere start", legt de Brit uit. "We hebben gekeken wat we kunnen verbeteren en ik denk dat we daarin wat vooruitgang hebben geboekt. De openingsronden in Melbourne waren duidelijk wat spannender dan we hadden gewild. Maar ik denk dat we morgenochtend pas echt zullen zien hoe het uitpakt."

Werk te doen

Antonelli moest net als in Melbourne genoegen nemen met de tweede tijd op 0,289 seconde achterstand, maar hij had wel het gevoel dat er nu meer in had gezeten. "Het tempo is erg sterk, alleen kreeg ik de ronde aan het einde op de zachte band niet helemaal voor elkaar", legt hij uit. "Dus ja, er is nog werk te doen. Maar uiteraard felicitaties aan George. Morgen ligt alles nog open."

Al met al kijkt Antonelli tevreden terug op de sprintkwalificatie en gaat hij de sprintrace met goede moed tegemoet. "Ik voel me eigenlijk goed in de auto. Het gaat vooral om de details en alles perfect samenbrengen", stelt hij. "Maar ja, morgen proberen we een goede start te maken en daarna een sterke race neer te zetten."

