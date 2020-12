Russell na terugkeer bij Williams: "Verschil van dag en nacht"

Het verschil tussen de beide auto’s was er één van dag en nacht, zo analyseerde Russell na afloop van de Abu Dhabi Grand Prix. In die race op het Yas Marina Circuit finishte hij zondag zoals gebruikelijk in de achterhoede, deze keer als vijftiende. “Het was waarschijnlijk lastiger om weer terug in de Williams te springen, omdat de wagen van Mercedes zo goed is. De Mercedes geeft je wat elke coureur van een racewagen wil, dat voel je.”

Russell vervolgt. “De piloot is de baas in de Mercedes, terwijl het bij ons soms lijkt alsof de auto de baas is. Wij moeten reageren [op wat de auto doet], terwijl in de Mercedes jij degene bent die de controle heeft. Het is een plezier om in zo’n geweldige auto te mogen rijden en misschien is het daarom ook wel zo dat ik er relatief snel mee uit de voeten kon.” Russell leek bij zijn invalbeurt in Bahrein op weg naar de overwinning, maar een verkeerde bandenwissel en een lekke band gooiden roet in het eten.

De terugkeer in de Williams FW43 was dan ook weer even wennen voor de Engelsman, die een moeilijke race had op het Yas Marina Circuit. “We zaten echt aan het maximum van de temperatuur van de remmen. We moesten dus echt het remmen beheersen, de manier waarop je remt en de rembalans zelf. Dat heeft dan weer gevolgen voor de banden. Uiteindelijk ben ik blij dat we zijn gefinisht waar we zijn gefinisht. Alfa Romeo was dit weekend gewoon sneller en toch hebben we Giovinazzi en de beide Haas-auto’s kunnen verslaan, dus we hebben het goed gedaan.”