Russell oppert terugkeer actieve vering in F1: Lost porpoising op

F1-teams werden tijdens de driedaagse shakedown in Barcelona verrast door het stuiteren van de auto's op rechte stukken. Dit dankzij de aerodynamica onder het nieuwe reglement. Het fenomeen deed zich ook voor in de jaren tachtig, toen het grondeffect voor het laatst werd toegepast in de Formule 1. Porpoising ontstaat doordat downforce de auto bij hoge snelheid steeds verder naar beneden duwt, waarna plots de luchtstroom stopt, vervolgens komt de auto weer omhoog. Dit wordt constant herhaald waardoor de auto hevig hobbelt. Het heeft de naam porpoising gekregen, omdat het lijkt op de manier waarop bruinvissen tijdens het zwemmen in en uit het water komen.

De formaties werken momenteel hard aan een oplossing voor de start van het F1-seizoen, maar het bestaande verbod op geavanceerde hydraulische wielophangingen maakt de situatie niet eenvoudiger. George Russell stelt dan ook een terugkeer naar de actieve vering voor. De Brit meent dat dit het probleem op de lange termijn verhelpt en het een stap in de goede richting zou zijn.

"Op de video van Charles Leclerc was duidelijk de invloed hiervan te zien. Ik denk dat er een oplossing moet komen", zegt de Mercedes-coureur, wiens team in Barcelona tijdelijk met een andere vloer moest rijden vanwege extreme doorbuiging door het stuiteren. "Een actieve ophanging lost het probleem denk ik in een handomdraai op, ook de snelheid van de auto's gaat dan omhoog. Alle F1-teams zijn in staat om dit te regelen, het gaat in de toekomst ongetwijfeld helpen, maar laten we eerst Bahrein afwachten. Ik denk dat veel teams met slimme ideeën komen."

Past het in het budgetplafond?

De actieve ophanging werd in 1994 verboden. F1 wilde dergelijke hulpmiddelen terugdringen, aangezien deze de sport domineerden. In 2014 kwam het idee weer boven tafel. F1-teams gaven aan dat de technologie eenvoudig kon worden toegepast, met een positieve invloed op de kosten. Ondanks aandringen koos de Formule 1 ervoor het stukje techniek niet te laten terugkeren. Russell is echter van mening dat de actieve ophanging goed past op de huidige generatie auto's, daarbij zorgt het volgens de Brit ook nog voor snellere rondetijden.

"Met een actieve ophanging worden de auto's een stuk rapper, dat is duidelijk. Je bent dan in staat om in elke bocht en op elk rechte stuk de rijhoogte te optimaliseren", vervolgt de Engelsman. "Het is een eenvoudige manier om de wagens sneller te maken. Qua veiligheid is het ook een verbetering. Ik ben geen engineer, maar het is zeker dat we op deze manier het probleem niet meer hebben."

James Key, technisch directeur bij McLaren, staat ook open voor een terugkeer van actieve vering. Volgens de Brit is het een overweging waard voor de lange termijn, al is Key in verband met het budgetplafond nog sceptisch over het kostenplaatje dat het met zich meebrengt. "Een actieve ophanging helpt op twee manieren", vertelt Key. "Het helpt om de aerodynamische prestaties tijdens een groter deel van de ronde te behouden, wat heel fijn is als het lukt. Het kan echter ook een deel van de natuurlijk frequenties tegengaan, waardoor het chassis geraakt wordt. Het lost het probleem niet volledig op, maar het helpt zeker mee in het beheersen ervan. Als technisch directeur zie ik het graag terugkeren. Maar als we kijken naar de kosten, dan is het niet de beste keuze."