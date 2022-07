Russell tempert verwachtingen: "Twee tienden naar Ferrari en Red Bull"

Een verbeterde W13, nagenoeg glad asfalt en twee steengoede coureurs. Circuit Paul Ricard lijkt de eerste echte mogelijkheid voor Mercedes te worden om voor de eerste F1-zege van 2022 te gaan... althans dat is wat iedereen buiten Mercedes zegt. George Russell houdt zich namelijk nog op de vlakte over de kansen op het Zuid-Franse circuit. "De hype wordt meer gecreëerd door anderen, dus er wordt wel wat redelijk druk opgelegd", zegt de Britse coureur tegen Sky Sports. "Maar om heel eerlijk te zijn weet ik niet zeker of we er dichterbij staan dan in Oostenrijk. Een ronde is daar ook erg kort, dus het verschil in rondetijd is niet substantieel. Qua percentage is de rondetijd in Frankrijk 50 procent hoger. Dus ik weet het niet."

Het Britse raceteam stond er goed bij op de Red Bull Ring, maar maakte in de kwalificatie twee dure fouten. Zowel Lewis Hamilton als Russell crashte aardig hard in de bandenstapels. Eerstgenoemde ving de sprintrace als negende aan. Het incident was minder pijnlijk voor Russell omdat hij ten tijde van de schuiver al een vierde tijd had staan en niemand daar onderdoor kwam. Logischerwijs baalt Russell van die crash. "Ja, dat was echt wel jammer. We pushten daar te hard." Voor komend weekend denkt de Engelsman dat het beter gaat, maar dat de twee leidende teams alsnog buiten bereik gaan zijn. "We zullen niet sneller zijn dan Ferrari en Red Bull, maar als we een exceptioneel weekend krijgen dan kunnen we ze tot twee tienden naderen. Het is dan wel zaak om alles goed voor elkaar te hebben. Ik zou geschokt zijn als we er nog dichter op komen te staan."