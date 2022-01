Russell: Tegenslagen afgelopen jaren hebben mij sterker gemaakt

Na drie seizoenen bij Williams maakt George Russell in 2022 de overstap naar het grote Mercedes. Zijn prestaties bij de Britse formatie werden door iedereen in de Formule 1-paddock opgemerkt. Voor Toto Wolff en de zijnen was het reden genoeg de Mercedes-junior te promoveren naar het topteam. Hoewel Russell afgelopen jaar in Hongarije, Italië, België en Rusland in de punten eindigde, ging het in de twee seizoenen daarvoor niet altijd van een leien dakje.

Ik kijk zonder frustratie terug op Bahrein George Russell

Tijdens de Grand Prix op Mugello in 2020 was de Engelsman op weg naar zijn eerste punten voor Williams, maar zakte uiteindelijk buiten de top tien. Volgens Russell werd zijn sterke optreden overschaduwd door het wegvallen uit de punten. "Mijn start daar was echt sterk. Het grootste gedeelte van die wedstrijd heb ik in de punten gelegen", sprak Russell. Mocht de coureur daar in de top tien zijn geëindigd, dan betekende dat de eerste punten voor Williams sinds de Duitse Grand Prix van 2019. "Ik lag daar voornamelijk op de tiende stek. Charles [Leclerc] moest naar de pits en vervolgens haalde hij mij niet bij. Ik lag dus negende tijdens de rode vlag die werd veroorzaakt door het ongeluk van [Lance] Stroll. Vervolgens maakte ik een slechte [her]start. Het voelde voor ons als de kans van het jaar, want tot aan dat moment waren die kansen er niet geweest. Het voelde alsof de mogelijkheid door onze vingers glipte en we die niet weer zouden krijgen. Het was onze enige kans. Na de wedstrijd was dat lastig te verteren."

Ook de Grand Prix op Imola in 2020 was een lastig moment voor Russell. De Engelsman lag tiende, maar schoof door geheel eigen schuld van de baan tijdens een safety car. De positieve coronatest voor Lewis Hamilton betekende Russell zijn eerste kans in een betere auto. De jongeling mocht eind 2020 zijn landgenoot vervangen tijdens de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. Het was het moment om zichzelf definitief op de kaart te zetten in de Formule 1-wereld.

Russell kwalificeerde zich op een keurige tweede positie, haalde Valtteri Bottas in op zondag en domineerde vervolgens de Grand Prix. Een gigantische misser tijdens een pitstop - veroorzaakt door Mercedes - en een lekke band in de slotfase, ontnamen hem de overwinning. Volgens Russell was het een "emotionele achtbaan".

"De hele week gebeurde er van alles. De schijnwerpers waren constant op mij gericht. De hele tijd werd er gekeken naar hoe ik presteerde. Er zat alleen al veel werk in het prepareren van het stoeltje. Daarnaast moest ik ook veel procedures leren, met de engineers leren werken, de auto begrijpen en alle knopjes op het stuur onthouden. Er was ontzettend veel wat er moest gebeuren", aldus Russell. "Dat was best vermoeiend. De race daarentegen verliep prima. Ik had op een gegeven moment alle controle. Het was daarom echt lastig om het allemaal kwijt te raken."

Russell werd beste Williams-coureur sinds 2017

De Grand Prix op Imola in 2021 was ook een om snel te vergeten. De nieuwbakken Mercedes-coureur crashte snoeihard met Valtteri Bottas. Russell was op dat moment aan het knokken voor de negende positie en dus twee punten. Kort na het ongeluk was de Brit al ziedend op de nieuwe rijder van Alfa Romeo. "Dit zijn vier momenten in de afgelopen drie jaar die emotioneel echt zwaar waren. Het was wel zaak om daarvan te leren. Ik kijk zonder enige frustratie terug op de gebeurtenissen in Bahrein. Het heeft me op de een of andere manier een sterkere coureur gemaakt."

De eerste punten van Russell bij Williams kwamen afgelopen seizoen in Hongarije. Toen pakte zowel Russell als teamgenoot Nicholas een plekje in de top tien. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd de Brit tweede en mocht naar het ereschavot. Een dag eerder beleefde hij een geweldige kwalificatie. De Grand Prix op zondag werd er een van twee rondjes achter de safety car, nadat veel regen het de coureurs onmogelijk maakte de hele afstand af te leggen. In Italië en Rusland scoorde Russell ook punten. In totaal reed hij er zestien bij elkaar en was daarmee de beste Williams-coureur sinds 2017. Het team finishte als achtste in de eindstand bij de constructeurs. Latifi blijft komend seizoen aan als rijder bij de formatie. Voormalig Red Bull-coureur Alexander Albon neemt de plek over van Russell.