Russell: Zware straffen dwingen coureurs tot voorzichtigheid

Hoewel de wedstrijdleiding claimt een redelijk liberaal beleid van ‘laat ze in de eerste ronde maar racen’ te hanteren, leidden zowel de botsing tussen George Russell en Carlos Sainz op zaterdag als de aanrijding op zondag tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton tot straffen.

De zaak Hamilton versus Verstappen is uitgebreid besproken en de straf van tien seconden leek wat aan de milde kant. Maar Williams-coureur Russel werd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië maar liefst drie plaatsen teruggezet op de startgrid nadat hij in de eerste ronde van de sprintrace Sainz had geraakt.

Russell ging verhaal halen bij de wedstrijdleiding en belandde in een pittige discussie over het beleid in de eerste ronde. “Dat is waar we ruzie over hadden”, zei hij op de vraag van Motorsport.com. “De uitdrukking is niet voor niets ‘rubbing is racing’ [contact is racen].” Ik denk dat het altijd goed is voor de fans en zelfs voor de coureurs om close en harde races te hebben.”

“Als er zoveel straffen worden uitgedeeld, denk ik dat dat de benadering van de coureurs enigszins verandert, hoe je elkaar op het circuit bejegent. Niemand wil dat, omdat het voor niemand vermakelijk zal zijn”, aldus Russell. De Williams-coureur dacht dat zijn relatief kleine contact met Sainz vooral onder de aandacht van de stewards kwam, omdat het de Ferrari-coureur zoveel plaatsen kostte. “Ik dacht dat de straf wat te hard was. Het was echt zo’n incident in de eerste ronde. Er was veel aan de hand. Weet je, ik had een kleine lock-up, er was niets kwaads bij. Ik probeerde hem niet aan de kant te zetten of zo en ik denk dat als het in een andere bocht was gebeurd, hij gewoon door had gekund.”

“Er wordt ons altijd verteld dat er [bij de strafmaat] nooit rekening wordt gehouden met de gevolgen van een actie. Maar het voelde alsof dat in dit geval wel zo was. Maar ik respecteer de beslissing. Uiteindelijk bepalen zij de regels en moeten we ons aan hun standpunten houden.”

Op de vraag of de stewards in het algemeen strenger zijn in 2021, zei Russell. “Nou, alleen in de laatste twee races zijn de straffen echt omhooggeschoten. Niemand van ons wil dat er week in week uit straffen worden uitgedeeld. Maar misschien is het gewoon toeval dat er de laatste twee races meer zijn dan normaal.”