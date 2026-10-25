Formule 1 GP van de Verenigde Staten

George Russell tast in het duister over gebrek aan tempo in F1 GP van de VS ondanks vernieuwde W17

De Mercedes-coureur eindigde als achtste, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli vanaf pole domineerde

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 25 okt 2026, 23:45

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George Russell, Mercedes

Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

George Russell zoekt wanhopig naar antwoorden nadat hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten “niet snel genoeg” was, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli de wereldtitel in de Formule 1 nadert.

Antonelli domineerde de race van zondag in Austin vanaf pole position, terwijl Russell als zesde startte maar als achtste finishte, nadat hij een tijdstraf van vijf seconden had gekregen omdat hij in de openingsronde voordeel had behaald door naast de baan te rijden.

Dat gebeurde in de eerste ronde, toen de Brit zich richting bocht 12 verdedigde tegen Oscar Piastri, waar hij de baan verliet en weer voor de McLaren invoegde om zijn positie te behouden.

Maar die straf had sowieso weinig invloed op zijn eindpositie, want zonder die straf was hij theoretisch als zevende geëindigd in plaats van de Australiër, met een puntenwinst van slechts twee.

Toen Sky Sports hem vroeg waar hij vooral mee worstelt, antwoordde Russell: “Gewoon niet snel genoeg zijn, om eerlijk te zijn.

“Ik moet proberen te begrijpen waarom dat zo is. Het is vreemd als je er zo ver vanaf zit, dus hopelijk zijn er ergens antwoorden. Maar goed, ik heb er geen.”

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russells resultaat kwam er ondanks een recent geüpgradede W17, waarvan hij stelt dat die een ‘smal afstelvenster’ heeft, zoals blijkt uit zijn wisselvallige vorm sinds de introductie ervan in Maleisië.

Daar eindigde Antonelli als tweede achter de dominante Max Verstappen, terwijl Russell op weg was naar de derde plaats totdat hij door een laat probleem met de power unit moest uitvallen.

In Singapore won Verstappen opnieuw, met Antonelli als derde, terwijl Russell niet verder kwam dan een bescheiden negende plaats. Daardoor staat de Brit nu al drie grands prix zonder podium in een afschuwelijk 2026.

Later in gesprek met de schrijvende pers in Austin zei Russell: “Het tempo was niet goed in de eerste stint.

“Maar toen ik op de harde [banden] uit de pits kwam, reed ik waarschijnlijk zes ronden waarin ik hetzelfde tempo reed als Kimi. Maar daarna kwam ik achter Oscar terecht en kon ik gewoon niet inhalen.

“Zes goede ronden, 50 slechte ronden. Ik wil begrijpen waarom het tempo in de eerste stint zo slecht was. De straf was ook een beetje belachelijk, maar dat was na zo’n slecht weekend nog wel een van mijn minste zorgen.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierluigi Orsi, Mercedes

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

De resultaten betekenen dat Antonelli volgend weekend in Mexico waarschijnlijk kampioen wordt. Hij heeft een voorsprong van 123 punten op Russell, met nog 125 punten te verdienen voorafgaand aan de laatste vijf ronden.

Russell staat vervolgens slechts één punt voor op de als derde geklasseerde Lewis Hamilton en zes punten voor op Verstappen op de vierde plaats, terwijl Mercedes op koers ligt om de constructeurstitel te winnen, aangezien het 133 punten voor staat op Ferrari.

“Voor mij is het belangrijkste dat we de constructeurstitel winnen”, zei Russell. “Voor het team wil ik natuurlijk graag als beste van de rest eindigen, maar P2, P3, P5 is geen kampioen, dus het betekent niets.”

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- Het Motorsport.com-team

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