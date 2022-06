Om het inhalen in de Formule 1 te verbeteren wordt er dit jaar weer met grondeffect gereden. Een nadeel van dit principe is echter dat er porpoising kan optreden: de auto wordt naar het asfalt gezogen tot de luchtstroom onderbroken wordt, de wagen weer omhoog komt en het verhaal zich herhaalt. Niet bepaald comfortabel voor de coureur, maar volgens George Russell is het gestuiter op het 2,2 kilometer lange rechte eind in Azerbeidzjan zo heftig dat het ook gewoon gevaarlijk is.

“Het is zeker vrij extreem hier”, zegt Russell tegenover onder andere Motorsport.com over gestuiter in Baku. “We hadden het porpoising eindelijk onder controle en rijden nu zo dicht mogelijk bij de grond om aerodynamisch maximaal te profiteren. Maar het is gewoon slopend als je aan het rijden bent. Je wordt helemaal door elkaar geschud en kan nauwelijks nog zien waar aan het einde van het rechte stuk moet remmen, doordat je zoveel op neer gaat. En volgens mij zijn we niet de enigen. De helft van de grid zit met hetzelfde probleem.”

“Het is volgens mij gewoon een kwestie van tijd voor we een ernstig ongeluk krijgen”, vervolgt de nummer vier in de WK-stand. “Velen van ons kunnen de auto nauwelijks recht houden over deze hobbels. We nemen de laatste twee bochten met 300 kilometer per uur en raken vervolgens met de bodem van de auto de grond. Je kan aan het asfalt zien hoe dicht de auto’s bij de grond komen.”

Russell vindt dat de Formule 1 moet gaan kijken of er iets aan het porpoising gedaan kan worden gedaan. “Met de technologie waarover we vandaag de dag beschikken is het helemaal niet nodig dat we met een Formule 1-auto millimeters van de grond rijden”, stelt hij. “Het is een recept voor een ramp. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar ik denk dat we dit niet drie jaar vol kunnen houden of hoe lang ze deze reglementen ook willen houden.”

Eventuele veranderingen in het voordeel van Mercedes?

Hoewel Mercedes van alle teams misschien nog wel het meest worstelt met porpoising, zou het volgens Russell niet per se in het voordeel van de Duitse fabrieksformatie zijn als de FIA veranderingen zou doorvoeren om het op en neer gaan tegen te elimineren. “Voor wat het waard is, we zijn daar als team niet een heel groot voorstander van, want met elke race die we rijden, leren we weer meer over de auto. Elke verandering zou het leerproces beperken. Het is dus niet iets wat we graag zouden willen, het is gewoon een veiligheidskwestie”, aldus Russell.

“Zoals ik zei, kan ik nauwelijks zien waar ik moet beginnen met remmen, doordat de auto zoveel op en neer gaat“, vervolgt de coureur uit King's Lynn. “Je komt de laatste bocht uit en rijdt met meer bijna 320 kilometer puur tussen twee muren door, terwijl de auto op en neer gaat tegen de grond. Dat is niet een erg comfortabele positie om in te zitten. We zullen daar als groep over na moeten denken. Het is absoluut gevaarlijk en het voelt ook gewoon onnodig. Je glijdt in feite over de baan. Als de onderkant van de auto het asfalt raakt, maken de banden minder contact met de grond. Het is een kwestie van tijd dat er iets gebeurt.”

Bekijk hoe de Mercedes van Lewis Hamilton stuitert in Baku: