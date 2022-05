Russell profiteert van strategiegok in Miami: "Geluk mee gehad"

George Russell begon de race op harde banden vanaf de twaalfde plek en besloot zodoende om voor een lange eerste stint te gaan. En terwijl de rest van het veld op mediums naar binnen dook, werkte de Mercedes-coureur zich op naar de vijfde plek. In rondje 36 vroeg hij aan zijn team: "Waarom rijden we niet door en gokken we op een virtual safety car of safety car?" Kort na die vraag kwamen Lando Norris en Pierre Gasly met elkaar in aanraking, wat in eerste instantie voor een virtual safety car zorgde. Russell schoot meteen de pits in om verse banden te halen en verloor alleen plekken aan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Net voor de vlag stak hij beide heren weer voorbij en kwam als vijfde over de finish.

"We hebben onwijs veel geluk gehad", zegt Russell tegen Motorsport.com. "Je klinkt als een genie als dit soort dingen gebeuren, maar dit kan als je op een afwijkende strategie zit. De zevende plek was in principe al binnen. Het had geen zin om te stoppen. Je moet buiten blijven en hopen dat zoiets gebeurt. Het geluk was aan onze zijde. Toch hadden we niet het tempo dat we vrijdag lieten zien. De snelheid lag wel hoger dan zaterdag. We moeten beter begrijpen waardoor dat komt."

Russell genoot van zijn gevecht met Hamilton kort na de herstart. Dat was het moment dat de jonge Mercedes-coureur optimaal profiteerde van zijn versere banden. Maar nadat zijn eerste inhaalactie een uitstapje voorbij de witte lijn inhield, kreeg hij te horen dat hij zijn plaats moest teruggeven. Hamilton passeerde hem, maar liet op zijn beurt Russell een paar bochten later weer voorbij. "Het was mooi, al geef je je teamgenoot altijd iets meer ruimte", zegt Russell over dat gevecht. "Het was ook weer zo'n bocht waar je niet kan inschatten waar de limiet van de baan ligt. Ik was dus wel een beetje gefrustreerd toen ik de positie moest teruggeven nadat ik de gasten voor mij aan het inhalen was. Gelukkig kwamen we allemaal heelhuids over de finish. Dit was zo'n FIA-ding. Het is een beetje een rare bocht, het is net zo breed als een parkeerplaats. Die witte lijn kun je ook niet zien als je daar rijdt."

