Russell stevig aangepakt door Wolff na crash met Bottas

George Russell en Valtteri Bottas streden in Imola op een opdrogende baan om de negende positie toen het helemaal fout ging. De bolides van de rijders raakten elkaar aan het einde van het lange rechte stuk, met een flinke crash tot gevolg. In de grindbak liep de coureur uit het opleidingsprogramma van Mercedes vervolgens boos naar Bottas toe, om daarna in de media zijn zienswijze in stevige bewoordingen uit te drukken. Mercedes-baas Wolff liet later die zondag al duidelijk blijken dat het hij anders zag en dat het onacceptabel was dat Russell met crashte in duel met een Mercedes-coureur. In een exclusief interview met onze zusterpublicatie Autosport besprak de Britse coureur de gevolgen van dat incident en de impact die het heeft gehad op zijn relatie met Wolff.

“Als er iets veranderd is, dan is mijn relatie met Toto gegroeid sinds het incident in Imola. Hij heeft me daar stevig aangepakt, maar uiteindelijk wil hij het absoluut maximale uit mij halen”, aldus Russell. “Ik denk dat ik mentaal sterk genoeg ben om dit op te vangen, het te verwerken, erover na te denken en sterker terug te komen. Natuurlijk liepen van alle kanten de emoties hoog op. Maar om eerlijk te zijn, zijn mijn relaties met iedereen bij Williams en een aantal belangrijke figuren bij Mercedes, die ik sindsdien heb gesproken, beter dan ooit. Ik denk dat deze moeilijke momenten je vaak dichter bij elkaar brengen.”

Andere instelling in duels met teamgenoten

Russell hint ernaar dat het eerste gesprek met Wolff over het incident al op de zondagavond na de race heeft plaatsgevonden. De Williams-rijder vloog toen samen met Wolff en technisch directeur James Allison van Mercedes terug naar Groot-Brittannië. “We hebben er een heel goed gesprek over gehad. Ik heb er ’s avonds en ook de volgende ochtend op gereflecteerd. En, om eerlijk te zijn, eigenlijk de hele week. Maar toen ik zondagavond thuis kwam, wist ik wat ik verkeerd had gedaan”, blikt Russell terug op de gebeurtenissen na de GP van Emilia-Romagna. De crash zelf bleek daarbij niet het echte probleem te zijn.

“Daarover waren ze niet teleurgesteld - hoewel het verre van ideaal was. Maar ik denk dat al mijn acties daarna niet volgens mijn standaard waren. Zoals ik na afloop zei, moet je er absoluut zeker van zijn dat de inhaalkans een veilige is op het moment dat je met een teamgenoot vecht”, stelt Russell. In Imola was hij zich er echter niet helemaal van bewust dat Bottas indirect ook een teamgenoot van hem is. “Mercedes is een familie voor mij, zoals Williams dat ook is. En Lewis en Valtteri zijn teamgenoten voor mij, zoals Nicholas een teamgenoot voor mij is. Als het voorval in dezelfde omstandigheden met Nicholas was geweest, dan had ik me waarschijnlijk teruggetrokken en had ik er achteraf met hem over gesproken.”

“Maar als het een andere deelnemer was geweest, zoals ik Valtteri toen zag, ging ik ervoor. Want ik wist dat het voor mij een kans op punten was. Ik had Kimi vlak achter me. Als ik niet voor de move was gegaan, dan had hij me misschien ingehaald en de tiende positie bemachtigd”, vervolgt Russell. Problemen met Mercedes zijn er niet, maar door de crash met Bottas heeft hij een belangrijke les geleerd: “Uiteindelijk is het onacceptabel om met een teamgenoot te crashen. Het waren gewoon een heleboel dingen bij elkaar, maar er zijn geen problemen en ik spreek Toto wekelijks. We hebben het er niet eens meer over, het ligt achter ons.”

Het volledige interview met George Russell is te lezen in het nieuwe nummer van Autosport, dat vanaf 3 juni in de winkels ligt.