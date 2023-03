Russell stellig: Ben bereid om F1-seizoen 2023 op te geven

Mercedes hoopte begin dit jaar een grote stap te zetten met de introductie van de W14 nadat het team vorig jaar geteisterd werd door problemen met de W13. In Bahrein bleek echter dat de achterstand van het team op kampioensformatie Red Bull alleen maar gegroeid was. Ook was Aston Martin, dat de Red Bull-filosofie volgt en motoren afneemt bij Mercedes, sterker dan de achtvoudig constructeurskampioen. Teambaas Toto Wolff heeft daardoor de hoop opgegeven dat Mercedes nog competitief zal zijn met dit concept, hij predikt dat het team terug moet naar de tekentafel.

Dat is met het budgetplafond een stuk lastiger en Mercedes zal derhalve keuzes moeten maken om nog wat van 2023 te maken. George Russell is zelfs bereid het hele seizoen op te geven. “We zijn hier om te winnen”, zegt Russell, die zondag in Bahrein zevende werd. “We willen elke race optimaal presteren, maar als je mij nu de keuze geeft tussen vechten voor een kans op succes of dat we heel langzaam zijn en geen kans krijgen, dan kies ik natuurlijk voor het winnen van een race. Als we sommige races van dit seizoen moeten offeren om een kans te hebben met een auto waarmee we kunnen vechten, of het nu de tweede helft van dit seizoen is of dat we al naar volgend jaar moeten kijken, is dat misschien wel wat we moeten doen. Het is duidelijk dat we op achterstand staan.”

'De tweede plek is niet goed genoeg'

“Niemand herinnert zich wie tweede of derde wordt”, gaat Russell verder. “De tweede plek is niet goed genoeg. Als we drastisch aan de gang moeten om een kans te krijgen, dan moeten we dat ongeacht wat het is doen.” Dat het concept voor dit seizoen niet werkt, ondanks de reglementswijzigingen, is desondanks een grote tegenslag voor Mercedes: “Daar kunnen we niet omheen draaien”, aldus Russell. "We staan ver van de plek waar we willen zijn. Het enige positieve op dit moment is dat er geen fundamentele problemen zijn, behalve dan dat we te weinig downforce hebben. En dat is nog vrij makkelijk op te lossen als je kijkt naar deze fase vorig jaar. We gingen van een hevig stuiterende auto naar een auto die het minste van iedereen stuiterde. Misschien hebben we te conservatief gereageerd op het reglement en moeten we een stap terugnemen om wat ‘goedkope’ downforce te winnen."

Russell gelooft overigens niet dat een overstap naar het Red Bull-concept directe gevolgen heeft voor de snelheid van de auto. “We hebben dit concept met de zeropods omdat we daarin geloven en om eerlijk te zijn geloof ik niet dat het doorslaggevend zal zijn voor de snelheid van de auto als we met een Red Bull-sidepod. Ik denk niet dat ons dat zomaar een halve seconde oplevert. De magie zit in de vloer en in onderdelen van de auto die we niet kunnen zien.”